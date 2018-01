Jefa de la Sunedu: “Quiero seguir a cargo de la reforma universitaria”

Hasta el momento, el ministro de Educación, Idel Vexler, aún no la ha llamado para renovarle la confianza en el cargo. Pese a que este jueves culmina su gestión como titular de la Sunedu, Lorena Masías dice que desea seguir con la reforma universitaria, que lidera desde el 2015. También instó al Congreso a aprobar la ley que restringe la creación de más universidades para una adecuada implementación de la Ley Universitaria.

— El 9 de enero, el Congreso rechazó ampliar la moratoria que prohibía crear más universidades; luego reconsideró la votación, y todo se decidirá en la Comisión Permanente. ¿Cómo afecta esto a la reforma?

Hoy estamos en plena implementación de la Ley Universitaria; a la mitad de la evaluación de calidad. Los recursos en el sector público son limitados: tenemos 147 universidades, de las cuales 29 ya han sido licenciadas. Es decir, hay más de 110 universidades públicas y privadas que están en ese proceso riguroso y complejo. Entonces, los recursos deben dirigirse a las instituciones ya existentes, no a crear más.



— Desde que venció la restricción el 22 de diciembre, ¿han recibido solicitudes para crear universidades?

Hemos recibido cinco solicitudes de nuevas universidades; todas son del ámbito privado. Sin embargo, en el Congreso hay unos 20 proyectos de ley para crear nuevas universidades públicas.



—En este periodo sin restricción, ¿existe algún impedimento para crearlas?

El Congreso puede crearlas, pero requiere de un informe del Ministerio de Economía y Finanzas, ya que una nueva universidad pública necesita un presupuesto para la infraestructura (aulas, laboratorios), la contratación de docentes, los proyectos de investigación, entre otros.



—¿Y para crear nuevas universidades privadas?

Recibimos las solicitudes y tenemos que procesarlas de acuerdo a ley. Evaluamos los expedientes y el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad [infraestructura y equipamiento, disponibilidad de docentes, bolsa de trabajo, etc].



—Pero no pueden rechazar estas nuevas solicitudes.

No. Con la restricción que estaba vigente, podíamos rechazarlas en base a la Ley de Moratoria [Ley 29971, que en el 2012 estableció la prohibición de crear más universidades por cinco años]. Ahora debemos analizar estas solicitudes mientras evaluamos a las universidades que están en plena adecuación a la Ley Universitaria. Por ello, pedimos al Congreso que apruebe la moratoria.



—¿Cuánto tiempo debe extenderse la restricción?

La propuesta es que sean dos años más. Se entiende que es el tiempo necesario para terminar el proceso de evaluación de calidad.



—Su gestión como titular de la Sunedu culminará el 18 de enero. ¿Ya conversó con el ministro Vexler?

No. Pero bueno, la decisión de renovación depende del presidente Kuczynski y del ministro de Educación.



—¿Usted quiere seguir?

Me gustaría, porque estamos a la mitad del proceso y sería ideal concluir la reforma que hemos iniciado de manera exitosa. Por ello, quiero seguir a cargo de la reforma universitaria.



—¿Está al tanto de que se ha voceado al constitucionalista Enrique Bernales como su sucesor?

El doctor Bernales ha dicho que la Ley Universitaria vulnera la autonomía de las universidades, pero esa discusión fue zanjada por el Tribunal Constitucional en el 2015, cuando se pronunció respecto a la constitucionalidad de la norma. Pero le repito: cualquier decisión depende del presidente y del ministro.