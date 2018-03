Jefa de Sunedu no renunciará al cargo pese a acusaciones por plagios

La jefa de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), Flor Luna Victoria, volvió a negar las acusaciones de plagio en su contra.



En entrevista con RPP, Luna Victoria indicó que no renunciará al cargo, pese a que el ministro de Educación, Idel Vexler, ha pedido que dé un paso al costado.



"No voy a renunciar porque si uno no renuncia sigue la destitución, pero la destitución tiene que ser motivada por elementos donde digan que yo he cometido plagio", afirmó.



La jefa de Sunedu afirmó que las denuncias en su contra son una persecución política por parte de grupos de trabajadores de la entidad ya que en su gestión se han detectado irregularidades en contratos.



Como parte de su defensa, Luna Victoria presentó un trabajo de investigación elaborado por la ex superintendenta Lorena Masías. Aseguró que luego de pasar el trabajo por el programa turnitin (utilizado para identificar plagios) se encontró que había un 78% de similitudes con otros documentos.



"Yo quiero presentar aquí públicamente un trabajo de investigación de la que fue superintendente antes que yo la doctora Lorena Masías presentado en la revista de temas financieros SB. Esta tesis ha sido pasada también por el sistema turnitin. Aquí está que tiene el 78% de similitudes ¿esto es plagio? ¿qué dice el consejo directivo que ha pedido mi renuncia al ministro? ¿por qué no le pidió la renuncia a la anterior superintendente? Y yo no he plagiado porque yo no soy autora del ensayo, me ponen en un ítem como coautora, sin embargo la señora aquí es autora de la investigación", dijo.



La funcionaria pidió al ministro Vexler que continúe con las investigaciones sobre las denuncias en su contra, pero que incluya sus descargos.



"El ministro no tenía conocimiento de estos nuevos elementos que tenemos acá. Yo no me aferro al cargo, es decir, que se haga la investigación, que se haga el debido proceso, luego de eso el proceso va a salir a favor mío porque tengo la verdad; y luego de eso yo presento mi carta de renuncia", aseveró.