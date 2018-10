Jefe de la ARCC: “Coordinamos con las autoridades ya definidas”

A menos de tres meses para que las nuevas autoridades regionales y locales asuman funciones, el titular de la ARCC, Edgar Quispe, explica la estrategia que tomará su institución para continuar las inversiones en la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero.



— ¿Cuál es el balance de la reconstrucción del norte desde la aplicación del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios?

​

A la fecha hemos transferido S/3 mil millones en 3 mil intervenciones. S/2.200 millones de esta cantidad desde que asumió el presidente Martín Vizcarra. Seguimos trabajando para llegar a la meta de este año, que son S/4 mil millones hacia finales de año. Las transferencias ya hechas gatillarán más o menos S/8.400 millones de inversión, o sea, la tercera parte de lo que es el Plan Integral de la Reconstrucción [Unos S/25.655 millones].



— En el 2019 se invertirán más de S/7 mil mlls. en este rubro. ¿El Estado tendrá la suficiente capacidad para ejecutar este presupuesto?

​

Más del 50% de las inversiones del próximo año corresponden a proyectos que en este momento están en ejecución y figuran en el Presupuesto Institucional de Apertura de sus respectivos sectores. Ya cuentan con expedientes técnicos aprobados, están en ejecución y continuarán el siguiente año.



— En la última presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, ante el Congreso, solo se habían culminado obras por un monto de S/20 millones. ¿Dónde están las principales trabas?

​

A diciembre tendremos 20 mil viviendas concluidas, tenemos 750 obras por más de S/1.500 millones culminadas y tenemos otras 1.500 intervenciones por S/2.500 millones en convocatoria o expresión de interés. En algunos casos hay un desfase en el proceso de contratación, no se sigue con la misma velocidad que con el expediente técnico. A veces las unidades ejecutoras demoran en incorporar el presupuesto y eso tiene impacto en la ejecución.



— ¿A qué se deben estos retrasos?



Muchas de las autoridades están con el chip del modelo tradicional, que es larguísimo. El nuevo mecanismo implica plazos de 12 días para la expresión de interés, de manera paralela se pueden hacer los actos preparatorios para la contratación. Luego, entre el lanzamiento de la convocatoria y la buena pro tienes 8 días más y en 5 días la firma del contrato. Su implementación y difusión requieren más asistencia, más acompañamiento.



— Según el Enfen, hay un 65% de probabilidad de que el El Niño se presente frente a la costa peruana, con lluvias por encima de lo normal. ¿Se ha invertido lo suficiente en prevención? ¿Por qué no se avanzó con la solución integral para los ríos costeros?



En general se ha tenido una estrategia para poder atender cada una de las cuencas de la costa. Se invirtieron S/1.470 millones en intervenciones de corto plazo (limpieza y descolmatación) de ríos. Pero las acciones de largo plazo requieren tener los planes integrales de las cuencas, eso está en curso, se requiere contar con estudios de preinversión. Entre junio y octubre del 2019 debemos contar con todos los estudios de preinversión para los 19 ríos, 7 drenajes y 5 quebradas. De manera paralela venimos coordinando con las unidades ejecutoras el trabajo en 117 puntos críticos.





— La inversión en regiones y municipios suele registrar un descenso en el primer año de gestión de las nuevas autoridades. ¿Se activará la unidad ejecutora de la ARCC para dinamizar los proyectos ante la posible presencia de lluvias e inundaciones?

​

Todo cambio de gobierno en cualquier nivel retrasa la inversión. Tenemos que encontrar mecanismos para mitigar ese ‘bache’. Desde la ARCC venimos coordinando con las autoridades regionales y locales que están definidas. Hay que explicarles los detalles del plan, los alcances del Decreto Legislativo 1354, o cómo es el proceso de contratación, de tal manera que puedan identificar una cartera de trabajo. Esta tarea la haremos en los próximos dos meses y medio, para que cuando asuman funciones en enero no tengan retrasos.



— ¿Cuál será la agenda de trabajo de su institución con las nuevas autoridades regionales y locales?

​

Los tres niveles de gobierno deben sumar esfuerzos para recuperar los servicios públicos perdidos durante El Niño costero. Esta maquinaria no debe parar, las nuevas autoridades tienen que conocer cómo opera la reconstrucción. De otro lado, debemos atender el enfoque de prevención como una política de Estado y esto debe involucrar conservación y mantenimiento. Asimismo, las ciudades no pueden crecer como lo han hecho, la gente no se puede ubicar en las fajas marginales de los ríos, porque es un peligro.



— El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, criticó el poco avance de las obras en La Libertad y señaló que hay una “ineficiencia” por parte de las autoridades de la región. ¿Comparte ese punto de vista?

​

Tengo que saludar el trabajo que se ha hecho con las autoridades subnacionales. Pese a los pocos recursos con que cuentan hemos logrado obtener de manera conjunta más de 4 mil expedientes técnicos. Hay que fortalecer el proceso de descentralización y eso significa más asistencia técnica, más asesoría, más acompañamiento.



— ¿Han funcionado las modificaciones aplicadas para acelerar las obras, como la promulgación del Decreto Supremo 1354, publicado en junio?

​

Es un legado que deja la autoridad para que tengamos un marco normativo que pueda activarse para reconstruir rápidamente, luego de fenómenos naturales extremos, que antes no existía, que como país no lo teníamos.



— ¿Llegarán al 2021 con las obras concluidas?

​

La reconstrucción de la infraestructura pública, las soluciones integrales a los ríos y la prevención deben estar listas a junio del 2021.

Síguenos en Twitter como @PeruECpe