La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) confirmó la denegatoria del licenciamiento institucional a la Universidad Alas Peruanas (UAP) debido a que no cumplió con las condiciones básicas de calidad. Suman así 34 las casas de estudios que a la fecha no lograron su acreditación, afectando a más de 165.000 alumnos en todo el país.

Al respecto, el titular de la Sunedu, Martín Benavides, conversó con El Comercio sobre la situación del sistema universitario peruano y sobre las evaluaciones de las universidades dentro del proceso de licenciamiento. Adelantó que estas no culminarán a fines de diciembre como se tenía previsto, pero que los resultados se verán el próximo año.

La denegatoria de UAP

— Se ha confirmado la denegatoria de licencia de la Universidad Alas Peruanas. ¿Cuán grande fue su incumplimiento de la Ley Universitaria?

Esta es una universidad que inició su proceso de licenciamiento hace dos años y seis meses. Efectivamente, no cumplió con ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad que fueron evaluadas. Tiene 33 indicadores desaprobados de un total de 44, lo cual representa un nivel de incumplimiento bastante grande. Igual, tuvieron el tiempo suficiente para resolver los asuntos que fueron observados.

— ¿Pero la UAP mostró alguna intención para obtener el licenciamiento?

Bueno, tuvo un plan de adecuación que incluso fue aprobado por el Consejo Directivo de la Sunedu, pero tampoco lo cumplió. Ocurrió también que, durante el proceso, la UAP empezó a desistir de brindar el servicio educativo en unos 70 locales; retiró esa oferta, aunque no fue suficiente para demostrar que podía ofrecer condiciones básicas.

— ¿Cuáles fueron sus principales incumplimientos?

Por ejemplo, son en temas de infraestructura: el 93% de sus locales estaba en proceso de adecuación. Tampoco tuvo una gestión adecuada para el almacenamiento de residuos sólidos y líquidos peligrosos, pese a que ofrecía la carrera de Medicina Humana. El 79% de sus locales declarados generaba estos desechos. Por otro lado, es una universidad que no demostró tener procedimientos claros para la investigación; no cumplió con los procesos para la evaluación y selección de sus proyectos, y solo ejecutó el 5% de un presupuesto destinado para la implementación de centros de investigación. Apenas el 1% de sus docentes realizaba investigaciones. Asimismo, tuvo problemas para demostrar que contaba con documentos de planificación claros para cumplir sus objetivos; los instrumentos de gestión de calidad no eran consistentes, ni era precisa su regulación sobre las vacantes en los procesos de admisión. Entre otros puntos...

La UAP tiene su sede principal en Lima, pero además cuenta con 17 filiales en diferentes regiones del país. Su población estudiantil es de 65.078.

— Una serie de deficiencias en una institución bastante grande.

Sí, hablamos de la universidad más grande a la que estamos denegando la licencia, teniendo en cuenta el número de estudiantes: 65.078 matriculados. Además cuenta con 78 programas académicos (30 de pregrado, 26 maestrías, 12 doctorados y 10 segundas especialidades). Esta ha sido una decisión complicada por la cantidad de alumnos, pero justamente por eso como Sunedu también queremos evitar que los problemas sigan creciendo con los procesos de admisión que tiene esta universidad. Pensamos que estos estudiantes van a tener una nueva oportunidad si es que la UAP entra en un proceso de cese ordenado que les permita trasladarse, lo cual es efectivamente una preocupación para la superintendencia.

— Este año la UAP publicitaba sus exámenes de admisión con el hecho de que tenía un “Plan de adecuación aprobado por la Sunedu”. ¿Esto fue determinante para la denegatoria?

Nosotros no entramos a un cuestionamiento formal de ese asunto, pero claramente la universidad hizo uso inadecuado de una decisión que la Sunedu había tomado. Efectivamente, Alas Peruanas tenía un plan de adecuación aprobado, aunque eso no era ninguna demostración de que estaban en condiciones de ofrecer el servicio educativo con calidad. Por el contrario, era una universidad que no había logrado superar su primera etapa, y por ello tenía una responsabilidad frente a la Sunedu de cambiar esa situación. Esperábamos que se concentren más en resolver los problemas identificados.

— Hace una semana, la Sunedu inició un procedimiento sancionador contra la UAP por el uso de activos sin fines educativos. ¿Este hecho tuvo que ver con que le denegaran la licencia?

No. La denegatoria básicamente es el resultado de la evaluación de las condiciones básicas. Esta es una universidad societaria, y estamos sancionando que hizo un uso indebido de sus recursos. Podríamos pensar en que si esos recursos hubiesen sido invertidos más claramente en la calidad, quizás la situación ahora sería distinta. Por ese lado podríamos hacer una vinculación.

— Con 17 filiales en todo el país, se trata de una universidad descentralizada.

Es una universidad descentralizada, pero lamentablemente ha cometido los errores estructurales de este país, porque se descentraliza un servicio pero de un calidad muy por debajo de lo que podríamos esperar. Esas filiales han estado en un nivel inaceptable desde todo punto de vista. Esa descentralización era una estrategia de expansión importante para la UAP, pero descuidando enormemente el derecho a una educación universitaria de calidad.

La posible fusión

— Llamó la atención que la UAP anunciara su intención de fusionarse con la Universidad Norbert Wiener (UNW) ayer por la tarde, antes de que se conociera que se le había denegado la licencia. ¿Cómo fue esto posible?

La Sunedu notificó la denegatoria del licenciamiento a Alas Peruanas antes del mediodía [de ayer 24 de diciembre]. Lo importante a señalar es lo siguiente: nosotros hemos publicado un reglamento de fusiones en setiembre del 2018, que es una de las estrategias que puede permitir la continuidad del servicio educativo a los estudiantes de universidades denegadas. No obstante, este es un proceso entre privados, y para que Sunedu lo considere como formalmente iniciado tiene que haber una comunicación formal, no una intención.

— ¿Todavía no hubo una comunicación formal de la Wiener o Alas Peruanas?

Hemos recibido una intención de fusión.

— ¿En qué consiste esa intención?

Es una carta donde las dos universidades manifiestan que van a entrar en una posible fusión, y para eso van a tener que superar una serie de pasos formales. Eso lo consideramos simplemente como una intención, pero no es el inicio mismo de una fusión.

La Universidad Norbert Wiener logró su licenciamiento institucional el pasado 11 de diciembre.

— ¿Cuál es el procedimiento formal para iniciar la fusión?

Las universidades tienen que llenar unos formatos donde tienen que estar claramente las actas donde consten las decisiones de ambas partes para iniciar la fusión. Lo que han hecho ahora es decirnos que tienen la intención de fusionarse. Tras el inicio formal, la Sunedu les da el plazo de un año a las dos instituciones para que puedan demostrar que esa fusión va a permitir mejorar las CBC de la universidad denegada o de las partes que se fusionen. No es que me fusiono y se acabó el asunto. Se fusionan porque la universidad que absorbe a la otra asume una responsabilidad académica de llevar a la universidad denegada al cumplimiento de las condiciones básicas. En esa línea, la universidad que es absorbida no puede convocar procesos de admisión; lo único que puede hacer es darle continuidad de estudios a su alumnado. La fusión, entonces, entra en una evaluación de las CBC y tienen hasta un año para demostrar a la Sunedu que este acuerdo empresarial sirvió para mejorar todo el conjunto.

— Si la UNW absorbe a la UAP y el conjunto no cumple las condiciones básicas, ¿la Norbert Wiener puede perder su licenciamiento ya otorgado?

No, pero tendría que dejar de lado la parte de la UAP que absorbió. De este modo, los estudiantes de Alas Peruanas tendrán que entrar a un plan de cese.

— ¿La fusión suspende el proceso de cierre con un plazo máximo de 2 años que deben cumplir todas las universidades denegadas?

No. La UAP tiene que iniciar su proceso de cierre inmediatamente y tiene los 60 días para comunicarle a la Sunedu qué ocurrirá con sus estudiantes. En la medida que la fusión no se concrete todavía, los alumnos tienen el derecho de decidir su futuro: esperar, irse a otra universidad, etc. No se trata de decirles ‘ya me estoy fusionando’ y todo se resuelve automáticamente. Es una buena intención, que sin duda puede ayudar a la continuidad del servicio educativo, pero tienen que demostrar a la superintendencia que la fusión cumple con las CBC.

— Entonces, ¿la UAP con la fusión dejará de existir con ese nombre?

Exactamente. Aquí lo relevante para la Sunedu, si es que se pasa la primera etapa [de iniciar formalmente la fusión], es que la evaluación de la fusión ha tenido como resultado la mejora de las CBC de la universidad absorbida, y que no ha deteriorado las CBC de la universidad que absorbe. Esto es lo que está en el terreno de la superintendencia.

El proceso de licenciamiento

— ¿Cuál es el avance real del proceso de licenciamiento?

Vamos a terminar el 2019 con un avance de entre el 85% y 90% en el proceso de licenciamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos tenido una carga operativa muy grande por el lado de las universidades que nos han presentado mucha más información de la inicialmente prevista, tanto en los procesos de licenciamiento como en los recursos de reconsideración. Yo hablaba de que el sueño es que la admisión del año 2020 sea con universidades licenciadas... hacia eso estamos llegando. Hay algunos casos con complicaciones legales entre dueños que quizás no nos permitan llegar a esa meta, pero casi en un 99% va a ser así. Creemos que representará la evidencia de que hay un proceso de reforma que logró mantenerse en el tiempo y producir resultados importantes, tanto en la culminación del proceso como en mostrar que hay mejoras sustantivas de la calidad en las universidades licenciadas. Estamos en una situación de cambio histórico para las universidades peruanas.

— En el caso de la Universidad Federico Villarreal, ¿estamos ante otra posible denegatoria de licencia?

La universidad está culminando su proceso de evaluación, nosotros ya hemos recogido la información. Estamos programando la fecha para que esta ingrese al Consejo Directivo. De todas las universidades que nos faltan, salvo por ahí una o dos que no hemos terminado sus visitas de campo, ya tenemos toda la información y tenemos simplemente que resolver. La Federico Villarreal está entre ellas.

— ¿Pero va por buen camino?

No lo puedo decir por el momento.