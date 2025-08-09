“Puedes cruzar la frontera por 50 soles”: caso de Jhon Mikhael Correa revela vulnerabilidad en los límites peruanos

Una de las grandes interrogantes de este caso que copó los titulares del fin de semana es cómo este menor consiguió salir del país sin portar sus documentos y sin la autorización de ambos padres.

Melissa Márquez, madre del menor, aseguró que ella tenía en su poder tanto el DNI como el pasaporte de Jhon Mikhael y acusó al padre, Jhon Jairo Correa Arango, de haber conseguido documentación falsa para traspasar la frontera.

Correa Arango fue detenido en Ecuador para investigar si había utilizado documentación falsa y posteriormente extraditado a Colombia sin que las autoridades del país vecino brindaran conclusiones sobre la investigación.

Desde la Superintendencia Nacional de Migraciones aseguraron a El Comercio que “tanto el padre como el menor no hicieron un ingreso regular, que implica entrar portando su pasaporte o DNI. Ellos no salieron del Perú hacia Ecuador de manera regular, por eso no tenemos un registro sobre un cruce formal de ellos”.

Esto aumenta las posibilidades de un segundo escenario, en el que Jhon Mikhael y su padre habrían recurrido a uno de los más de 100 pasos ilegales que han sido identificados en dicha frontera.

El adolescente Jhon Mikhael Correa Márquez fue ubicado por la Policía de Ecuador el 5 de agosto.

- La frontera vulnerable -

“El tema de la frontera viene de muchos años atrás y se debe en gran parte a la corrupción que existe en la Policía Nacional del Perú. Mediante sobornos ingresan mercadería, bandas delincuenciales. La falta de control en la frontera ha hecho que estas bandas crezcan, como el caso de la banda de Los Lobos”, explica a este Diario una fuente de la radio tumbesina “La Nueva” que prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Durante una reunión sostenida a inicios de junio por autoridades peruanas, ecuatorianas y representantes de la embajada de Estados Unidos en Lima y Quito, se reportó que en dicha frontera se han identificado 137 pasos ilegales activos utilizados para el contrabando. En el mismo encuentro se alertó también que solo hay 10 efectivos de la policía de fronteras, con turnos rotativos de tres meses, asignados al cruce de Aguas Verdes.

Esto se condice con denuncias públicas realizadas por autoridades locales y el pedido del Consejo de Seguridad Ciudadana al gobierno central para declarar en emergencia a la región para abordar los problemas fronterizos.

La reunión trilateral concluyó con el compromiso de adoptarse mecanismos sostenibles de cooperación para reducir la permeabilidad de la frontera; sin embargo, a la fecha la situación no ha cambiado.

“No solo se puede ingresar por el puente internacional sino que hay cruces de contrabandistas por los platanales y la policía ve esta situación pero no hace nada. No solo en el comercio sino también en la parte migratoria, tanto de entrada como salida. Se da a cualquier hora de la mañana, tarde o noche", aseguró la fuente. “Hay bandas organizadas que te hacen cruzar la frontera, para hacerlo le cobran 50 soles a la gente, de eso les pagan 10 o 20 soles al policía y cruzan. Si pasan 10 en un día, le caen 100 soles a ese policía”.

En la frontera con Ecuador se han identificado 137 pasos ilegales activos utilizados para el contrabando.

El Comercio solicitó comentarios del Ministerio del Interior al respecto, pero al cierre de este artículo no obtuvimos respuesta por parte de la institución.

Los efectos de esta permeabilidad se extienden sobre la ciudad, afectando tanto al comercio como a la seguridad tumbesina. Según el Observatorio del Crimen y la Violencia, entre junio del 2024 y junio del 2025 Tumbes registró una tasa de homicidios de 17,7 por cada 100 mil habitantes.

Como referencia, la tasa nacional de homicidios en el Perú durante el 2024 fue de 6,1 por cada 100 mil habitantes según datos del Sinadef, aunque un estudio de la plataforma internacional Nuestro Mundo en Datos lo eleva hasta 8,6 por cada 100 mil habitantes.

“Hoy hablamos del caso de Jhon Mikhael, pero hace solo 15 días otro chico de la misma edad falleció producto del sicariato. A los jóvenes tumbesinos los captan estas bandas a los 13, 14 o 15 años y los llevan a Ecuador para convertirlos en sicarios. Hace pocos días asesinaron a una familia y el autor fue un chico de 14 años que ya tenía como 6 o 7 víctimas encima", advierte la fuente.

- Situación en el sur -

Aunque menos grave que en Tumbes, la situación en las fronteras del sur tampoco es alentadora. En Puno, el principal problema es el contrabando que ingresa a través de Bolivia, pero también hay una red de tránsito irregular que evade a los puestos de control fronterizos.

“Acá tenemos una frontera amplia con Bolivia y hay varios pasos que se pueden cruzar fácilmente, tanto de ida como vuelta. Existen cinco puntos de control migratorio: Desaguadero, Yunguyo/Kasani, Tilali, Carancas y Tinicachi. Pero además hay varios lugares, en el mismo Desaguadero existe el paso oficial a través del puente peatonal que cruza el río, pero el propio río es altamente vulnerable a los cruces porque no hay control. Hay botes que se usan para traspasar productos de contrabando, la policía no puede darse abasto porque no cuentan con el personal suficiente”, advierte el periodista puneño Carlos Fernandez.

Según el comunicador, cruzar es tan sencillo como acercarse a uno de los botes que ofrecen el servicio a orillas del río y solicitar un espacio. “Cobran unos 5 o 10 soles por persona, dependiendo de cuántos crucen o si llevan bultos, nadie le pide documentos o salvoconductos. Los contrabandistas tienen otro tipo de organización para traspasar su mercadería y evadir la presencia policial que se puedan encontrar", explica Fernandez, quien asegura que la situación es similar en Yunguyo y Tilali.

Según datos oficiales de la SUNAT y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Puno concentra el 38,7% del contrabando total que ingresa al país, con una estimación anual de 240 millones de dólares en productos por esta vía.

La variedad es amplia y va desde textiles y calzado hasta alimentos, bebidas o explosivos que van a parar a centros de minería ilegal. Esto, además del impacto fiscal, representa un duro golpe para la industria local, debido a los reducidos precios de venta final, y un grave riesgo a la salud pública.

Por otro lado, estas vías también son aprovechadas por mafias dedicadas a la trata de personas. “Se han encontrado muchas veces a mujeres bolivianas que han cruzado la frontera de forma irregular y son llevadas a centros mineros para prostituirlas. Por ejemplo, en La Rinconada se han encontrado prostíbulos y clubes nocturnos con jovencitas bolivianas, algunas incluso menores de edad, que habían sido llevadas por mafias", reporta Fernandez.

En Puno hay embarcaciones que ofrecen el cruce hacia Bolivia desde los cinco soles.

Tacna, mientras tanto, es la puerta de ingreso para alrededor del 19% de mercadería ilegal al país, por lo que el control del contrabando de mercancías sigue siendo una tarea pendiente. En cuanto a control migratorio, sin embargo, el panorama es mucho más favorable.

Según Migraciones, se estima que el Control Fronterizo Santa Rosa recibe en promedio 300 mil visitantes por trimestre, principalmente turistas y comerciantes. Ser la única vía de ingreso en medio de una geografía desértica que aumenta el riesgo de cruzar por vías irregulares reduce el riesgo de que existan puntos de cruces irregulares.

“Tacna es una de las fronteras más seguras si las comparas con Puno o Tumbes. Acá funciona el control integrado; es decir, si viajas de Perú hacia Chile hay un solo control con autoridades de ambos países. Es un control seguro, es difícil pasar sin documentación legal”, asegura a El Comercio el periodista local Ernesto Suarez.

En sentido contrario, sin embargo, la situación sí varía ligeramente según el comunicador. “Las autoridades dicen que no pasan (migrantes irregulares) pero todos los días hay ciudadanos venezolanos que intentan ingresar y por la noche ya los ves en Tacna. De alguna forma pasan, que suele ser por los costados del puesto migratorio. Eso no se hace hacia el lado chileno por temor a las minas antipersonales que tienen en su territorio”, señala.