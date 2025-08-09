Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
“Puedes cruzar la frontera por 50 soles”: caso de Jhon Mikhael Correa revela vulnerabilidad en los límites peruanos
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
“Puedes cruzar la frontera por 50 soles”: caso de Jhon Mikhael Correa revela vulnerabilidad en los límites peruanos

“Puedes cruzar la frontera por 50 soles”: caso de Jhon Mikhael Correa revela vulnerabilidad en los límites peruanos

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El caso de Jhon Mikhael Correa Márquez, el adolescente de 14 años que desapareció de su casa en Surco el 2 de agosto y fue encontrado tres días más tarde en compañía de su padre en el Hospital Básico del cantón Colta, en Ecuador, ha vuelto a encender las alarmas sobre las deficiencias en seguridad y control que existen en las fronteras nacionales.

TAGS