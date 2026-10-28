El embajador de Alemania en el Perú, Joachim Christoph Oster, advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos amenazan la seguridad, las instituciones y el desarrollo económico del país.
El embajador de Alemania en el Perú, Joachim Christoph Oster, advierte que el narcotráfico, la minería ilegal y el lavado de activos amenazan la seguridad, las instituciones y el desarrollo económico del país.
Por Redacción EC

Las redes del crimen organizado que opera en el Perú ya no representa únicamente una amenaza puertas adentro. El narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el lavado de activos, también tienen repercusiones internacionales, especialmente en Europa, donde el ingreso de cocaína alimenta circuitos de corrupción y violencia.

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