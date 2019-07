Jorge Muñoz: “[La tarifa justa en los peajes de Línea Amarilla] es S/4,40”

La próxima semana será crucial para la gestión del alcalde Jorge Muñoz: no solo se iniciará la aplicación del ‘pico y placa’ en la capital, sino también se anunciará la decisión de la comuna metropolitana respecto a la controversia sobre los peajes. De estos y otros temas, conversó con El Comercio.



—En su primer año de gestión, Luis Castañeda ya había anunciado la construcción del cuestionado ‘by-pass’ de 28 de Julio; y Susana Villarán había presentado el proyecto Río Verde. Sin embargo, aún no se vislumbra una obra bandera de usted. En todo caso, ¿cuál diría que es esta?

Ya está corriendo la obra inicial, que es la ampliación de los 10,2 kilómetros del Metropolitano. Lo estamos haciendo con el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y con un préstamo que vendrá del Banco Mundial (BM) [...] En los ejemplos que me ha puesto, no es que las obras estaban en el primer año, sino que eran cosas que venían y ellos podían plantearlas o mostrar algo de eso. No olvidemos que esta es una gestión nueva, que hace un corte respecto de dos gestiones caracterizadas por hechos controvertidos y de corrupción. Estamos en la otra orilla.



—Inició su gestión en Lima con un presupuesto de S/1.440 millones, que luego aumentó en S/500.000. Pero hasta junio ha ejecutado solo el 29%, que es considerado bajo...

La idea es que, al finalizar julio, porque hemos hecho algunas transferencias, lleguemos a cerca del 50%... si no es el 50%. [...] Todavía no es como a mí me gustaría. Eso es cierto.



— ¿Qué ha sucedido?

Nos han dejado trabadas muchas cosas. Desde el primer momento lo he dicho, sin ánimo de querer escudarme en eso. Es un asunto que hay que comenzar a revertir rápidamente.



—Los Juegos Panamericanos se inauguran el viernes 26. ¿Está Lima preparada?

Se ha logrado un avance bastante importante; positivo, diría yo [...] Creo que se perdió mucho tiempo. Sin embargo, hoy tenemos una ciudad que acogerá de buena forma a todos los participantes de los Panamericanos y Parapanamericanos.



—Hay seis obras viales que no estarán listas hasta fines de año...

Algunas [obras] no van a estar terminadas antes del día 26. Pero para ese día, lo que servirá para los Juegos, y eso lo hemos medido con la gente de la Comisión Organizadora (Copal), está en un 90 y tantos por ciento.



Transporte Urbano

—El concejo aprobó la implementación del plan piloto del ‘pico y placa’ en Lima Metropolitana. ¿No es esta una medida apresurada?

Por algún lado hay que comenzar las cosas. Esto tiene también, dentro de esa inmediatez, un proceso de adaptación. Habrá una suerte de marcha blanca hasta el 4 de agosto, donde la gente va a ser educada sobre el proceso mismo. Se nos viene la ola de los Panamericanos, y esta medida también busca contribuir a una mejor transitabilidad durante esas fechas.



—¿No es una prueba y error?

Algunos lo pueden calificar así. Nosotros lo calificamos como un plan piloto, que tiene que ser medido y donde hay otros actores. Uno fundamental es la Policía Nacional, con la que hemos coordinado durante semanas.



— Hay otro actor: los concesionarios. ¿Qué ha coordinado con ellos?

Una de las personas más activas en la elaboración de la norma ha sido el presidente de Pro Transporte, Fernando Perera. Él es quien maneja la relación con los concesionarios. Ya se hicieron las coordinaciones, pero hay que continuarlas.



—El ‘pico y placa’ generaría un aumento en la demanda de los corredores. ¿Se incrementará la flota de buses en el inmediato plazo?

Cuatro de las cinco rutas [donde se aplicará la medida: Panamericana Norte, Javier Prado, Tacna, Paseo de la República y Canadá] son rutas por donde pasan los corredores. Lo que he pedido es que, en algunos corredores donde todavía no hay licitación de vehículos, esta se termine haciendo. ¿Para qué? Precisamente, para poder ir en contra de la oferta informal [de los colectivos].



—Si la PNP y la comuna limeña no han podido controlar a los colectivos informales, ¿qué le hace pensar que con el ‘pico y placa’ lo hará?

Antes de sacar esta norma, tuvimos una conversación muy profunda con la PNP y hay un compromiso de por medio [al respecto]. ¿Qué otra cosa me da a entender que esto irá por buen camino? Que se utilizará fiscalización electrónica. Se dispondrán 80 cámaras móviles de la PNP en las cinco arterias. La idea es que más adelante se utilicen arcos con cámaras.



—¿No es este un paliativo por los Juegos Panamericanos?

No, aunque de hecho hay una motivación adicional por los Panamericanos. Durante los Juegos habrá vías cerradas; llegarán unos 70 mil turistas y más de 6.500 deportistas. La gente se va a trasladar a las sedes, los deportistas también. Pero [el ‘pico y placa’] se medirá mes a mes, ese es el compromiso.



—Si en el primer mes el ‘pico y placa’ es exitoso, ¿cuáles serán las siguientes vías donde se aplicará?

Por el momento nos hemos concentrado en las primeras cinco arterias.



—¿Está seguro de que hay equivalencia entre placas pares e impares?

Según la información de la propia PNP, sí hay equivalencia.



—Días atrás anunció la construcción de un ‘by-pass’ en el óvalo Monitor (Surco). ¿Por qué seguir apostando por este tipo de obras?

Es que no solamente es ese ‘by-pass’. Eso viene con otras cosas más: semaforización, veredas para los peatones. Durante la época de Castañeda, el peatón no tuvo un valor. Nosotros consideramos que sí [...] Estamos utilizando algo que ya está avanzado, que tiene un expediente, que va a servir, pero lo estamos complementando con otras cosas más.



—También inauguró el viaducto Armendáriz, que, de nuevo, prioriza al auto particular. ¿No es contradictorio con eso de valorar al peatón?

No. Te explico por qué: cuando entramos a la gestión, el viaducto Armendáriz tenía un 30% de avance. Si fuésemos irresponsables, hubiésemos dicho que se quedaba en ese 30% y sería un monumento a la ineptitud [...] Somos conscientes de que a ese trabajo le falta justamente la visión del ciudadano de a pie. Hemos comenzado a hacer veredas, una que va hacia Barranco y otra a Miraflores. Esto tiene que venir con un puente que permita cruzar hacia la playa.



PEAJES

—La renegociación de los peajes, dijo usted, no ha ido por buen camino. ¿Ya decidió resolver el contrato de concesión en Línea Amarilla?

No puedo adelantar lo que vamos a hacer porque eso sería irresponsable, pero sí voy a tomar decisiones consecuentes con lo que hemos venido haciendo. En mayo, iniciamos un proceso de evaluación conjunta, que nos ha llevado a tener de 9 a 10 reuniones con cada concesionario [Lamsac y Rutas de Lima]. Se han hecho planteamientos concretos. En ambos casos, estamos en capacidad de demostrar que hay situaciones de desequilibrio. Eso es lo que el ciudadano está reclamando.



—El presidente de Vinci, firma francesa a cargo de Línea Amarilla, dijo a El Comercio que la tarifa actual del peaje (S/5,70) “es el equilibrio del contrato”. ¿No coincide entonces?

¿Cómo puedo coincidir con él cuando declara a El Comercio que las 10 reuniones han sido informales? Estas fueron parte de un proceso de evaluación conjunta. Me deja la sensación de que, mientras nosotros vamos por un camino, él está en otro.



—¿Cuánto en soles es la tarifa justa del peaje que deben pagar los limeños, según el municipio?

Es S/4,40. Y sobre eso, lo que planteamos en su momento es que hagamos un corte hasta que el tribunal arbitral termine definiendo el tema.



—¿Cómo llegaron a esa tarifa?

Por unas evaluaciones que se han hecho [...] Existe la figura del caso fortuito o fuerza mayor. Por malas prácticas de funcionarios municipales, coludidos en su momento con quien era el concesionario, estas figuras se sacaron y se creó un nuevo concepto, que se llamó “eventos especiales”.



—¿Qué provocó este concepto?

Generaba una serie de penalidades para alguien cuando no se cumplían las obligaciones. En un contrato bilateral, entre un concesionario y un concedente, que es la municipalidad, si esas penalidades se daban era evidente que quien tenía que pagarlas era la propia municipalidad. Pero, por unos mecanismos mal estructurados... y además sabemos ahora por qué razones, porque algunos de estos funcionarios están presos..., se llegó a que los “eventos especiales” se reflejen en un alza de peajes; que no la paga el municipio, sino el ciudadano cada vez que pasa por estas casetas.



—¿Seguirá el diálogo con Vinci?

No nos podemos pasar negociando toda la vida [...] Hemos mencionado que el miércoles 24 vamos a anunciar cuál es la decisión del municipio.



—¿Por qué causal resolvería el contrato con ellos?

En el contrato hay la posibilidad de usar un artículo, que establece una decisión unilateral del concedente. La otra posibilidad es plantear una nulidad antes de agosto, ya que hay un plazo legal de 10 años.



—¿Bajo qué causal sería?

Un vicio de la voluntad. Entonces, hay dos caminos. Si se trunca el proceso de evaluación conjunta, solo le quedan dos caminos al municipio.



—En el caso de Rutas de Lima, afirmó que hubo mayores avances.

Hay varios temas que están acordados, los cuales se mandarán al MEF para que este apruebe una adenda.



—¿También les solicitó que reduzcan la tarifa a S/4,40?

No, va por otro lado [...] Ya les anunciaré las cosas que se han acordado a la fecha. Hasta que no se firmen, solo son manifestaciones bilaterales de buena voluntad. Tenemos que hacer que aterricen.



—¿Cuándo firmaría con Rutas?

Lo que habría que hacer el día 24, de tener todo en orden como se está teniendo hasta hoy, es enviar ese proyecto de adenda al MEF para evitar lo que se hizo en el pasado: firmas de actas, con las que se cambiaban las cosas y nunca pasaban por el MEF.



SEGURIDAD Y POLÍTICA

—Hace unas semanas, el ministro del Interior dijo que había un impacto en la inseguridad ciudadana debido a la migración venezolana. ¿Está de acuerdo con él?

Como siempre en la vida, hay varios factores que pueden terminar generando un determinado producto. ¿Puede haber un componente? Sí, pero no es solamente por eso.



—¿Lima está preparada para recibir al millón de venezolanos que se proyecta llegarán al Perú este año?

La mejor respuesta te la da la propia cancillería con las medidas que ha tomado últimamente.



—¿Coincide con la cancillería?

Creo que hay cosas que tienen que manejarse bien. Una ciudad como Lima, que tiene retos y carencias, si se le pone un poco más de presión, es evidente que comenzará a generar otros retos adicionales. ¿Qué pasa cuando alguien viene a la ciudad? Olvidémonos por un momento, en el caso de la pregunta, de nuestros hermanos venezolanos: imagínate si esa persona [que migra] no tiene servicio de salud, no tiene cómo atenderse. Eso comienza a generar otros impactos en la ciudad. Entonces, lo que a un alcalde siempre le corresponde es velar por que la ciudad sea limpia, segura y ordenada.



—¿Cuál es su relación hoy día con Acción Popular?

Es muy buena. Estamos trabajando [...] Hoy estamos trabajando temas de peatonalización y sociales, y espero que este trabajo sea importante para consolidar el partido.



—¿Barnechea o Diez Canseco?

¿En qué partido juegan? ¿Descentralizado, Copa Libertadores? Todavía no hay nada de eso, ¿no? Pueden salir inclusive otros competidores. Yo sé que hay expectativas, pero sería poco responsable de mi parte adelantar una opinión a estas alturas del partido.