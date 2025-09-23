Hace unos días se llevó a cabo, por primera vez en el país, el CADE Escolar 2025, un evento que reunió a más de 500 estudiantes de secundaria de distintas regiones con el propósito de impulsar su liderazgo y compromiso cívico. En este marco, se desarrolló el Game Jam Democrático, organizado por Toulouse Lautrec; una dinámica que buscó promover la reflexión sobre ciudadanía y democracia a través de la creatividad y el uso de la tecnología.

De esta experiencia surgió el videojuego ganador Don’t Fear the Truth, proyecto que muestra la historia de un niño capaz de cambiar el futuro gracias a la toma de decisiones responsables y reconocer noticias falsas. El juego busca concientizar a los jóvenes sobre la importancia de informarse correctamente y promover valores democráticos de manera lúdica y cercana.

“Hoy más que nunca necesitamos acercar a los jóvenes al diálogo sobre democracia. Los videojuegos son un medio poderoso porque conectan con su día a día y les brinda herramientas valiosas como creatividad, programación, liderazgo y trabajo en equipo”, comentó Renzo Guido, coordinador de carreras digitales de Toulouse Lautrec.

Este videojuego fue desarrollado por 19 estudiantes de colegios públicos y privados de Lima, Callao, Áncash, La Libertad, Ica, Junín, Arequipa, Cajamarca; de entre 15 y 16 años. Creativamente, el proyecto destaca por su diseño y el impacto que puede tener en la ciudadanía.

Las propuestas de los jóvenes fueron evaluadas bajo criterios como creatividad en la solución planteada dentro del videojuego, diseño de experiencia y accesibilidad para el usuario, armonía estética y técnica a nivel visual, impacto emocional del mensaje y presentación creativa.

Don’tFeartheTruth está listo para su descarga en Apple Store y Play Store.