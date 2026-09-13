El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció tras la resolución que oficializa la designación de la doctora Zulema Tomás Gonzales como presidenta ejecutiva de EsSalud.

Sheput afirmó que esta decisión marca el inicio de un proceso de cambio, modernización y lucha contra la corrupción para recuperar la institución y ponerla nuevamente al servicio de los asegurados. Además, sobre a los cuestionamientos formulados contra la nueva titular de EsSalud, destacó que su designación responde a su trayectoria profesional.

“Siempre habrá quienes se dediquen a criticar y escarbar en el pasado porque no tienen nada que decir sobre el presente. La doctora Zulema Tomás cuenta con una trayectoria ampliamente reconocida y tendrá el respaldo necesario para conducir esta nueva etapa”, manifestó.

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Destacó que lo más importante para la nueva gestión será recuperar la capacidad operativa de EsSalud para atender a los millones de asegurados. Esto implica garantizar la disponibilidad de medicamentos, reducir la espera por citas, programar oportunamente las intervenciones quirúrgicas y mejorar el funcionamiento de los servicios de emergencia.

El titular del MTPE señaló también que se potenciarán servicios clave como el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR) y el Programa de Atención Domiciliaria (Padomi), priorizando la atención de los adultos mayores y de aquellos pacientes con necesidades de cuidado continuo.