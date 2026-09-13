Por Redacción EC

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, se pronunció tras la resolución que oficializa la designación de la doctora Zulema Tomás Gonzales como presidenta ejecutiva de EsSalud.

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