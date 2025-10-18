Magallanes Gaviria permanecerá detenido siete días; Saavedra seguirá libre: los testimonios que definieron la decisión judicial por el caso Plaza Francia

Luis Michael Magallanes Gaviria (28) y Omar Raúl Saavedra Bautista (26) son los dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) investigados por la Fiscalía por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Eduardo Ruiz (32), quien falleció tras recibir un disparo de arma de fuego mientras corría cerca de la Plaza Francia, durante las manifestaciones registradas el pasado miércoles 15.

La madrugada de hoy, el Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional de Justicia declaró fundado el pedido de detención preliminar contra Magallanes Gaviria, mientras que el presentado contra Saavedra fue declarado infundado. El abogado Stefano Miranda, representante del joven de 28 años, indicó que apelará la medida.

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió a documentación oficial que recoge los testimonios de ambos policías y de una testigo anónima, quien habría reconocido a uno de ellos como el presunto autor del disparo ante otros agentes que iniciaron las diligencias preliminares tras la muerte del ciudadano.

El inicio de las investigaciones

Las pesquisas comenzaron casi medio día después del crimen. La tarde del jueves 16, agentes de la División de Investigación de Homicidios de la Dirincri recorrieron el jirón Abancay para recoger testimonios. En ese trayecto, una mujer aceptó declarar. Aunque mostró temor, señaló que los disparos se efectuaron cerca de la intersección de los jirones Tambo de Belén y Camaná, alrededor de las 11:00 p.m. del miércoles. Además, dijo conocer que uno de los policías involucrados respondía al nombre de Michael Magallanes.

Para corroborar esta información, los investigadores se dirigieron al Hospital Central de la Policía Nacional, Luis N. Sáenz, donde Magallanes Gaviria se encontraba internado debido a las lesiones sufridas durante los enfrentamientos con manifestantes.

A las 3:00 p.m., los agentes entrevistaron a Luis Michael Magallanes Gaviria, quien declaró voluntariamente y consideró innecesaria la presencia de un abogado para colaborar con la investigación.

Relató que, aproximadamente a las 11:10 p.m. del 15 de octubre, luego de culminar su servicio, recogió su arma de fuego —que había dejado en el vehículo de su compañero— y se dispuso a retirarse. Mientras caminaba por Plaza Francia, fue atacado por un grupo de personas que lo habría confundido con un agente del Grupo Terna.

Registro de las cámaras de seguridad de la MML.

Dijo que, al intentar huir por un pasaje, disparó al suelo con el fin de disuadir a la multitud y evitar ser agredido. Posteriormente, aseguró haber sido golpeado y víctima de robo por parte de los manifestantes. Más tarde, al revisar redes sociales, se enteró de que una persona había fallecido a consecuencia de un disparo efectuado en esa zona.

Durante su testimonio, Magallanes sostuvo que nunca disparó con intención de herir a nadie y que el arma utilizada no formaba parte de su equipo de servicio, ya que la había dejado guardada en un vehículo durante su jornada laboral.

La versión de Saavedra Bautista

El segundo policía investigado, Omar Raúl Saavedra Bautista (26), ofreció una versión distinta. Indicó que, junto a Magallanes y otros suboficiales, realizaban labores de seguimiento a un grupo de manifestantes que protagonizaban actos vandálicos.

Disparo realizado al aire por Saavedra Bautista.

Aseguró que, al llegar al cruce de los jirones Camaná y Tambo de Belén, fueron reconocidos como policías y agredidos verbal y físicamente. Durante la huida, escuchó un disparo. Momentos después, observó a un grupo de personas golpeando a otros manifestantes y, para dispersarlos, efectuó un disparo al aire.

Luego corrió hacia donde se encontraba Eduardo Ruiz tendido en el suelo y fue informado de que el hombre había recibido un disparo. Saavedra dijo haber intentado identificar al autor del hecho, pero sin éxito.

Tras rendir sus declaraciones, ambos suboficiales fueron detenidos por la División de Investigación de Homicidios como parte del proceso de investigación preliminar.

Durante la audiencia

El abogado de Magallanes Gaviria, Stefano Miranda, alegó que el disparo fue disuasorio, con dirección al suelo. Asimismo, indicó que no existe la necesidad de mantenerlo detenido, debido a que no hay riesgo de obstaculización ni de fuga, más aún cuando, como policía, cuenta con arraigo institucional.

Luis Magallanes se encuentra internado en el Hospital de la Policía Nacional. (Foto: Captura Justicia TV)

Por su parte, Kellie Barrial, abogada de Saavedra, señaló que a su patrocinado no se le notificó del delito imputado y fue entrevistado sin la presencia de un fiscal ni de su defensor, por lo que cuestionó el pedido de la fiscalía, que calificó de “arbitraria e ilegítima”.

Omar Saavedra Bautista

En tanto, el juez a cargo de la audiencia, Abel Centeno, indicó que no existen suficientes elementos de convicción para vincular a Omar Saavedra Bautista con el delito por el cual se solicita detención preliminar para el policía. “Advertimos en este caso no habría una sospecha en concreto en contra de este investigado”, dijo.

Respecto a Magallanes Gaviria, indicó que únicamente cuenta con un arraigo, el laboral, mas no otro que pueda demostrar que no tiene peligro de fuga. “Si bien es cierto su defensa material ha señalado que su madre depende de él, este hecho no ha sido corroborado ni se han presentado elementos de convicción que nos permitan evidenciar la existencia preliminar de este arraigo”, declaró Centeno. Además, resaltó que el investigado no fue claro respecto a la ubicación de su domicilio real.

Magallanes Gaviria permanecerá detenido durante siete días mientras se realizan las diligencias del caso, mientras que Saavedra Bautista también deberá participar en ellas, pero permanecerá en libertad debido a que demostró arraigos y no se advirtió peligro de fuga por su colaboración inmediata con las autoridades.