Junín: docente denuncia a ex pareja por intentar arrancarle la nariz de un mordisco

Una docente de educación inicial del anexo de Hualahoyo, ubicado en el distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, fue víctima de violencia por parte de su ex pareja quien la esperó a las afueras su centro de labores y tras golpearla salvajemente intentó arrancarle la nariz de un mordisco.

Según relató Pamela Chuquillanqui Cosme, de 20 años, la tarde del lunes su ex pareja Roberto Carlos Coz Gaspar, de 18, esperó agazapado su salida de su centro de labores, la tomó de los pelos y la arrastró al menos dos cuadras; además de propinarle puñetes y patadas.

“Me ha querido matar. Luego de arrastrarme por toda la calle me llevó a la casa de su abuela donde me retuvo por una hora aproximadamente suplicándome que retomáramos la relación que hace tres meses ya había decidido cortar por sus constantes maltratos. Cuando le respondí que no iba a volver me mordió la nariz con intención de arrancarme”, contó la educadora.

Fanny Vega Táipe, tía de la mujer agraviada ha señalado a El Comercio que el jardín de niños donde labora su sobrina queda cerca de su vivienda y es por eso que una de sus colegas de la víctima corrió a dar aviso a su familia siendo rescatada por sus tíos y primos.

Agentes policiales de la comisaría del distrito de El Tambo que llegaron a la zona lograron detener a Coz Gaspar quien inicialmente intentó escapar, pero fue reducido. El agresor fue derivado a la comisaría y ya se encuentra en calidad de detenido tras la denuncia formulada.

La joven fue trasladada al hospital Daniel A. Carrión de Huancayo donde se recupera.

- Cifra alarmante-



En los cinco primeros meses de este año, la provincia de Huancayo ha registrado 483 casos de violencia familiar y contra la mujer, lo cual convierte a Junín como la tercera región con mayores casos de violencia.



Según explicó Carlos Soto Zavala, Especialista Social del CEM-Huancayo a diferencia del año pasado, Junín ha presentado un incremento del 5% de denuncias más, lo cual –según indica- que las personas están tomando conciencia de denunciar los casos de violencia representada en un 82% en contra de las mujeres y un 18% de varones agredidos.

“Estas cifras no nos debe alegrar, sino que representa los frutos de las charlas que damos para que las personas no se queden calladas; es cierto que el distrito de El Tambo es donde se producen mayores casos de violencia, seguido de la provincia de Huancayo y esto coloca a Junín en el tercer lugar con mayor casos de violencia”, indica el Sociólogo Carlos Soto.

Soto Zavala indica que de oficio van a tomar el caso de la docente agredida por su expareja y brindarán asesoría legal completamente gratuita y pondrán a disposición los psicólogos con los que cuentan para las terapias de la víctima.

Del mismo modo explicó que en lo que va del año se han registrado en Junín 3 casos de feminicidios y 6 tentativas.

