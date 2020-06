Tras pasar más de 15 días en aislamiento obligatorio tras dar positivo junto a otros 13 efectivos a la prueba de coronavirus, el general PNP Alejandro Oviedo Echevarría regresó para continuar al frente de la VI Macro Región Policial de Junín.

Apenas le confirmaron que tenía el virus, se aisló, siguió las indicaciones del médico, tomó los medicamentos indicados y le ganó la batalla al COVID-19.

El oficial volvió a patrullar las calles, antes se reencontró con su personal agradeciendo a Dios por no haberlo abandonado y les pidió que sigan dando lo mejor en esta batalla.

“Gracias a Dios, a la fortaleza que tuve y una vida sana pude vencer a este enemigo invisible”, dijo Oviedo.

También mencionó que, alejado de todos, cumplió el aislamiento y adoptó todas las medidas de prevención para frenar el avance del virus.

“Una persona infectada no puede estar paseándose por las calles, tiene que cumplir con el aislamiento. Nadie es inmune a esta situación. Hay que ser de aquellos que aman y construyen, no hay que perder ese espíritu. Gracias por estar aquí, juntos vamos a vencer no solo al virus, sino tantos malos pensamientos”, expresó.

Asimismo, Oviedo Echavarría, explicó que Dios, su familia y el querer volver a las calles para seguir al servicio de la ciudadanía fueron sus motivaciones para derrotar al COVID-19.

