Bebe de 9 meses falleció tras agresión: ¿qué pena recaería sobre el responsable?

Una bebe de nueve meses de edad falleció en Huancayo (Junín) luego de casi una semana de encontrarse en delicado estado de salud debido a la agresión que sufrió en la comunidad nativa de Vitarini, en el distrito de Pichanaki. David Eros Aparco Cajacuri (23), conviviente de la madre de la menor, es acusado de la agresión y permanece detenido.

Ismael Tacuri, jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Docente Materno Infantil El Carmen de Huancayo, dijo que el diagnóstico de la menor fue Traumatismo Encéfalo Craneal (TEC) severo, que implica un infarto hemisférico. Además, venía sufriendo de hipertensión endocraneana, entre otras complicaciones.

Respecto a cómo pasaron los hechos violentos, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), Ana María Mendieta, relató que "el conviviente de la señora al parecer estaba molesto porque la bebe lloraba mucho. La hermana de la señora (de 9 años) la tenía en brazos para proteger a la bebe. Él se la quitó y al parecer le habría propinado golpes. Inicialmente estuvo muy grave, con respirador, por lo que fue trasladada al hospital de Huancayo", dijo a El Comercio.

"Esta es la crueldad máxima, por lo que estamos pidiendo la aplicación del máximo de la ley", agregó la titular del Mimp. La Unidad de Protección Especial (UPE) asumió competencias para la salvaguarda de las afectadas.

-Penas contra el agresor-



La ministra de la mujer dijo que esperan que las investigaciones del Ministerio Público se realicen con celeridad. "Vamos a ver la calificación del delito, que coincida con la figura más grave porque hablamos del padrastro, donde había una relación convivencial (parricidio), que agrava la situación, y además la extrema crueldad con que se cometieron los hechos. Se van a ver todos los agravantes y todos los delitos envueltos".

La abogada penalista Romy Chang explicó que de encontrarse al conviviente a la madre de la menor agraviada como responsable podría ser sancionado o por el delito de feminicidio o por el homicidio calificado (asesinato).

"Parricidio no es porque ella no era hija natural ni adoptiva del sujeto. El parricidio requiere eso. El debate estará en si esto es un asesinato o un feminicidio. Sobre ese punto, hay quienes dicen que el feminicidio está pensado para proteger a la mujer. Pero, en este caso la bebe era mujer y el tipo penal plantea una circunstancia que agrava más, porque era menor de edad", comentó Chang.

De aplicarse el delito de feminicidio, la pena sería, por los agravantes, no menor de 30 años hasta los 35 de prisión. En caso no se establezca este tipo penal, el que aplicaría sería homicidio calificado (asesinato), que tiene como pena no menor de 15 hasta 35 años de prisión, porque "la habría matado con gran crueldad, haciéndola sufrir", añadió la abogada penalista.

"Si se considera además que no solo hay una situación que agrava el feminicidio, sino dos porque era menor de edad y sufrió innecesariamente, la pena sería cadena perpetua", dijo Chang.

Respecto a las lesiones, comentó que estas se distinguen del homicidio en cuál era la intención del agresor, o lesionar o matar. "Se sabrá por su conducta", agregó.



