Cadena perpetua para seminarista que violó a niño en Catedral de Huancayo

La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Junín dictó la pena máxima de cadena perpetua para el seminarista Oscar Veliz Félix, hallado culpable de violación sexual a un niño de 10 años de edad cuando su víctima se preparaba para ser monaguillo.

La lectura de sentencia se dio la tarde de este miércoles en la sala penal de Huancayo, y en ella estuvieron presentes familiares del menor, quienes agradecieron a los magistrados porque consideraron que se hizo justicia.

El acusado, quien no asistió a la sentencia, fue declarado reo contumaz. Asimismo, se dispuso su ubicación y captura para ser internado en el establecimiento penitenciario de Huamancaca Chico por haber sido encontrado responsable del delito cometido contra el menor en reiteradas oportunidades.

Durante la audiencia, que se desarrolló en privado, los magistrados dieron cuenta que parte de los hechos se registraron en el interior de la Catedral de Huancayo y en la vivienda del menor, lugar al que asistía por la confianza generada con la familia.

Oscar Veliz Félix fue retirado de la institución dos meses antes de recibirse como sacerdote y actualmente se encuentra prófugo.

"En varias oportunidades él (Oscar Veliz) ha tratado de convencernos para no denunciarlo porque anhelaba ser sacerdote y con todo lo que ha sucedido no aceptamos nada. Posteriormente se mostró desafiante diciendo que no conseguiríamos nada con la denuncia interpuesta", señaló la madre del menor a El Comercio.

-Los hechos-



Días antes de la sentencia, Marco Gutiérrez Quintana, presidente de la Junta de Fiscales de Junín que llevó el caso, dijo a este Diario que de acuerdo con las investigaciones, Veliz abusó del menor de edad durante los años 2012 y 2013. El niño era amenazado por el seminarista para que no cuente a sus padres lo ocurrido, pero fue a inicios del 2014 cuando confesó lo que sufrió. Desde esa fecha se llevaba a acabo el proceso que concluyó este miércoles.

Durante los años que cometió las violaciones, el seminarista Oscar Veliz Félix era encargado del sagrario de la Catedral de Huancayo. Además del caso de violación sexual, también fue acusado por el menor de haberle realizado tocamientos indebidos y ejecutar actos obscenos dentro de las instalaciones religiosas de esa ciudad.

