¿Por qué Huancayo es considerada la ciudad más feliz del Perú?

Cada 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad, y si bien el Perú no ocupa ninguno de los primeros lugares en el ránking de las naciones más felices, Huancayo resalta como la ciudad más feliz del Perú.

¿Por qué los huancaínos son considerados los peruanos más felices? El titular de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Junín (DDC-Junín), José Carlos Rivadeneyra, afirma que la felicidad se vive en todo el Valle del Mantaro, y eso se explica por la riqueza de su patrimonio inmaterial, que se manifiesta a través de sus danzas, su música, gastronomía y arte.

“Cada una de estas expresiones traduce lo mejor de estos conjuntos humanos. Por ejemplo, el Huaylarsh está relacionado a la cosecha, al amor y a los vínculos comunales que fortalecen el tejido social; de igual manera la gastronomía es un patrimonio que permite vincular a las personas y a las familias”, explicó.



- Razones de felicidad -

Rivadeneyra indicó que el reconocimiento de varias danzas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación ha permitido reconocer todos los valores, conocimientos y prácticas que están inmersas en esas declaratorias.

“Es una serie de elementos que permiten hablar de una dinámica viva de los pueblos, que se recrea con cada una de estas danzas y festividades declaradas por el Ministerio de Cultura”, expresó.



Por su parte, el burgomaestre de Huancayo, Henry López Cantorín, afirma que “hablar de la felicidad es hablar de nuestras costumbres, de nuestras manifestaciones culturales como el Huaylarsh, donde los huancaínos desbordan alegría y te reciben en su hogar y comparten comida y bebida sin distingo alguno".

Resaltó que aquellas personas que tuvieron la oportunidad de visitar el Valle del Mantaro, al retornar a su hogar dicen que en la tierra huanca no hay discriminación, “pensé quedarme un día, pero me quedé una semana y no he gastado nada, sin duda estuve en la tierra de la felicidad, mencionan”, acotó.



Desde el año 2013 las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo.

En 2015, las Naciones Unidas lanzaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta —tres aspectos primordiales que contribuyen a garantizar el bienestar y la felicidad—.

