La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín solicitó 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles.

Según la fiscalía, los imputados, miembros del Ejército del Perú (EP), habrían incurrido en un uso desproporcionado de la fuerza durante un operativo antidrogas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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Asimismo, los militares son imputados por el delito de tentativa de homicidio calificado en agravio de otros tres ciudadanos sobrevivientes. El hecho fue reportado inicialmente como un enfrentamiento contra presuntos delincuentes involucrados en actividades ilícitas.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín requirió 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados por el delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles que fueron interceptados en la carretera… pic.twitter.com/S2aOuR3RPE — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 8, 2026

Los soldados investigados han sido identificados como Luis Montenegro, Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Como se recuerda, las víctimas fueron interceptadas en la carretera Colcabamba-Ayacucho el pasado 25 de abril, durante un operativo en la provincia de Tayacaja, en Huancavelica, que dejó a otras dos personas heridas.

Sin embargo, las primeras indagaciones sugieren que hubo un uso excesivo de la fuerza en un ataque contra una camioneta en la que iban civiles a bordo.

Según informó RPP, no se habría encontrado armas de fuego ni sustancias ilícitas en el vehículo atacado por los uniformados. Además, testigos señalan que los ocupantes de la camioneta estaban desarmados al momento del ataque.

Según la versión de los militares detenidos, ellos dispararon al vehículo cuando este siguió la marcha a pesar de que se le ordenó detenerse y, en cambio, sus pasajeros comenzaron a dispararles.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Wilmer Romero, Jaime Bendezú Paraguay, Cristian Vilcatoma Águila, William Núñez Soto y el ciudadano colombiano Nilsson Eduardo Montenegro.

Según informó RPP, el testimonio de Jonathan Águila Gutiérrez se mantiene bajo reserva, mientras que los ciudadanos Ever Soto Quispe y Ricardo Acuña no se presentaron a declarar ante las autoridades.