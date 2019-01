Gobernador de Junín sobre el Minedu: “No nos gusta que nos digan qué se implementa y qué no”

El miércoles último, el gobernador Vladimir Cerrón firmó un acta con varios directores de las unidades de gestión educativa local (UGEL) de Junín para concretar la implementación de un nuevo “diseño curricular escolar” para las escuelas de su región. En diálogo con El Comercio, brindó detalles de su iniciativa.

— ¿Cómo surge esta propuesta que busca implementar un currículo escolar regional?



Yo fui presidente regional de Junín entre el 2011 y 2014. En esa gestión, elaboramos un nuevo diseño curricular regional (DCR) que adaptaba los lineamientos educativos a nuestra realidad. Fue el tercer intento de una región, después de Puno y Arequipa; aunque sus gobernadores nunca lo consultaron con el Ministerio de Educación (Minedu).



— ¿Usted lo consultó?



Sí, nuestro DCR fue consultado con la ex ministra Patricia Salas, quien aprobó la propuesta. Entonces, la elaboramos hasta el 2014, pero con el cambio de gestión no llegó a concluirse y se quedó en un 95%. Lo que estamos haciendo ahora es culminar con ese diseño curricular que tuvo la venia del Ejecutivo.



— Sin embargo, en aquellos años aún no se había aprobado el actual Currículo Nacional de Educación Básica (CNEB, del 2016), que tiene carácter nacional y debe ser acatado por los gobiernos regionales.



Bueno, pero las decisiones deberían trascender a las gestiones. Si Salas aprobó nuestra idea, ahora el Minedu no puede desconocer eso.



— ¿Su diseño curricular regional reemplazará al currículo nacional?



No lo reemplazará, sino que lo reordenará. Para ello hemos propuesto varios puntos estructurales [enseñanza de la historia regional; dictado de cursos de filosofía, historia, economía política, geopolítica, etc.]. Por ejemplo, queremos fortalecer la enseñanza de la historia regional, de la historia wanka.



— Pero para concretar cambios requerirá de la aprobación del Minedu.



Sí, debemos tener el visto bueno del Minedu.



— ¿No le parece contradictorio que hoy diga que sí requiere la aprobación del ministerio y el miércoles señalará que su iniciativa es “un rechazo a la injerencia del Ejecutivo”?



A ver. Sucede que el Minedu sacó una ley para que los directores de UGEL [sean elegidos] por concurso público por un plazo de tres años, pero luego lo prorrogaron a cuatro. Así, vamos a acabar con directores de la gestión anterior. Debido a esa injerencia del Minedu, de no proceder al despido de directores, es que respondimos con la implementación de nuestro propio diseño curricular. Es nuestra forma contestataria con el ministerio.



— ¿A qué se refiere con su “forma contestataria”?



Pues, que a nosotros no nos gusta que nos digan qué se implementa y qué no.



— No pueden convivir dos currículos escolares en Junín. ¿Qué hará si el Minedu no le da el visto bueno a su diseño?



Como dije, no se trata de un currículo aparte. Si no aprueban nuestro diseño curricular, veremos cómo nos acomodamos a los nuevos lineamientos [nacionales], que no son tan diferentes.



— ¿Quién o quiénes estarán a cargo de la culminación del DCR?



Serán académicos de diferentes ámbitos de la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo.



— ¿Y por qué no contará con técnicos del Minedu?



No los hemos convocado porque el Minedu nos visita una vez al mes. El ministerio siempre ha vivido en otro planeta. Además, los académicos de Junín conocen la realidad regional.



— ¿Cómo se aprobará?



En julio se someterá al voto del consejo regional. De aprobarse, se hará mediante ordenanza regional.



— ¿Usted no ha tenido contacto alguno con el ministro Alfaro al respecto?



Hace una semana conversamos. No del acta firmada, pero sí de nuestra intención de culminar el DCR. No mostró oposición; nos dijo que estaba muy bien. Es decir, no nos dio luz verde, pero tampoco luz roja.



— Los ex ministros de Educación Idel Vexler y Marilú Martens calificaron su propuesta de ilegal, al igual que varios expertos. ¿Rechaza esas opiniones?



Yo entiendo a Vexler y Martens porque siempre han respondido a la política neoliberal. Rechazo las opiniones sobre la supuesta ilegalidad del DCR.



— Usted tiene una posición ideológica y ha señalado que el DCR involucrará a los cursos de historia. Por ejemplo, ¿cómo se contaría a los escolares de Junín la historia reciente de Venezuela y qué se les diría sobre la crisis provocada por el régimen de Nicolás Maduro?



No pienso responder esa pregunta porque sería politizar la educación y no es nuestro objetivo. Además, el diseño curricular que proponemos no tiene nada que ver con Venezuela.

- Daniel Alfaro responde -

El ministro de Educación, Daniel Alfaro, indicó a El Comercio que la intención de su sector “será siempre despolitizar la educación”. Recordó que por ley el Minedu tiene la competencia de “velar por el currículo escolar”.



Respecto al diálogo que sostuvo con Cerrón, Alfaro precisó que saludó “su intención de presentar experiencias significativas para hacer más pertinente la educación en Junín”, dentro del currículo nacional. Agregó que no denunciará al gobernador porque no hay una acción concreta aún, sino una declaración que “todavía está en el plano del diálogo”.

- Expertos opinan sobre iniciativa -

El abogado constitucionalista Samuel Abad explicó a El Comercio que, en caso de que el diseño curricular de Cerrón se apruebe con una ordenanza, el Ejecutivo puede acudir al Tribunal Constitucional y presentar un recurso de inconstitucionalidad para anular esa norma. “El gobernador está exagerando su autonomía. Hay una regulación nacional que parece desconocer”, agregó.



En tanto, el abogado penalista Luis Lamas Puccio consideró que Cerrón podría ser denunciado por el delito de abuso de autoridad. “En principio estaría usurpando atribuciones que, de acuerdo a ley, no le corresponden o haciendo mal uso de sus funciones, por lo que podría ser objeto de una acusación ante el Ministerio Público. Se debe recordar que hay una jerarquía enmarcada en principios constitucionales, por lo que cualquier institución escolar o académica que se sintiera afectada por su iniciativa podría acudir al TC para anularla”, indicó.



Para el analista político José Carlos Requena, el Ejecutivo deberá dejar en claro a Cerrón que el ente rector de la educación es el Minedu y la ley es clara en materia educativa. “Aquí se evidencia que debemos revisar el proceso de descentralización, el cual fortalece los liderazgos de personas que pueden desacatar la política nacional. Se ha repartido el poder en regiones sin mayor exigencia que el voto popular”, dijo.



El miércoles último, los ex ministros de Educación Idel Vexler y Marilú Martens coincidieron en calificar de “ilegal” la propuesta curricular del gobernador de Junín.

