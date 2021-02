La Municipalidad Provincial de Huancayo aclaró el miércoles que no exigirá una licencia de conducir para el uso de bicicletas, triciclos y otros vehículos menores en dicha jurisdicción.

En un comunicado compartido en Facebook, la institución aseguró que no ha establecido el otorgamiento de un brevete para ciclistas, “porque no existe dentro del TUPA de la institución y no está normado por el Gobierno Nacional”.

La municipalidad se pronunció así luego que un medio local publicara que en dicha institución se estaría trabajando la implementación de una disposición en el marco de la Ley N° 27189, que permite a las municipalidades regular el transporte especial en vehículos no motorizados (bicicletas y triciclos).

“A lo que se refiere la publicación del medio de comunicación es al procedimiento administrativo N° 188 del TUPA actual, sobre la emisión de la licencia de conducir clase B categoría II-A, que está referido a la licencia para los vehículos menores motorizados de dos ruedas; es decir cuyas características corresponden a dos ruedas de hasta 50 centímetros cúbicos y velocidad máximo de 50 km/h; es decir las bicimotos”.

“La Municipalidad Provincial de Huancayo ratifica de manera categórica que no emite, ni emitirá la licencia de conducir para bicicletas, menos cobra ni cobrará monto alguno”.

El comunicado emitido por la Municipalidad Provincial de Huancayo | Facebook





MTC aclara que para manejar bicicleta no se necesita licencia

En diálogo con El Comercio, el director de regulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), Fernando Cerna, señaló que para manejar una bicicleta no se necesita de una licencia de conducir, e indicó que ha solicitado información a la Municipalidad de Huancayo sobre este tema.

“En principio, para manejar bicicleta no se necesita licencia de conducir (…) Estamos pidiendo que se nos pueda remitir la ordenanza que, aparentemente, se ha aprobado. (Nosotros) la hemos buscado y no la hemos encontrado para poder entender los detalles”, expresó.

