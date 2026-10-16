Un fatal accidente ocurrió luego que cayera el techo del coliseo comunal del distrito de Canchayllo, en la provincia de Jauja, dejando como saldo un muerto y tres heridos. El hecho ocurrió frente a 200 pobladores mientras celebraran el aniversario de la localidad.

La Agencia Andina indicó que estructura metálica, las calaminas y parte de los troncos de madera cedieron ante la fuerza del viento y cayeron sobre un grupo de asistentes que participaba en un almuerzo ofrecido por la comunidad campesina.

La persona fallecida fue identificada como Juana Poves Michue, de 74 años. Pese a haber sido trasladada al hospital Domingo Olavegoya de Jauja, falleció a causa de la severidad de sus heridas.

El resto de heridos responden al nombre de Olinda Poves y el ingeniero Joel Recuay, quienes fueron llevados de emergencia junto a otras víctimas a hospital jaujino. También se reportó niños heridos.

Cadetes de la PNP ayudan

Al ver lo ocurrido, más de 50 cadetes de la Escuela de Suboficiales de Pilcomayo que se encontraban cerca del lugar acudieron a socorrer a los contusos y colaborar con el traslado de los heridos.

Minutos despues, tras confirmarse la gravedad del accidente, el alcalde José Espinoza Vásquez suspendió de inmediato todas las actividades del aniversario distrital para acompañar en el dolor a las familias de la víctima mortal y los lesionados.