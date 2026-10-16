Más de 50 alumnos de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional de Pilcomayo acudieron a la emergencia. Foto: Andina
Más de 50 alumnos de la escuela de suboficiales de la Policía Nacional de Pilcomayo acudieron a la emergencia. Foto: Andina
Por Redacción EC

Un fatal accidente ocurrió luego que cayera el techo del coliseo comunal del distrito de Canchayllo, en la provincia de Jauja, dejando como saldo un muerto y tres heridos. El hecho ocurrió frente a 200 pobladores mientras celebraran el aniversario de la localidad.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.