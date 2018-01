Junín: agricultores seguirán acatando paro pese a suspensión

Luego de que el Ministerio de Agricultura anunciara el levantamiento del paro que acataban los productores de papa de distintas regiones del país; Antonio Vera, vicepresidente del Frente de Defensa Agropecuario de la región Junín – Huancavelica, informó a El Comercio que ellos continuarán con la medida de lucha emprendida desde el martes.



“Nosotros no hemos enviando a ningún representante a la supuesta reunión que sostuvo el ministro con otras personas. Aquí están los verdaderos productores de Huancavelica y Junín. Por lo tanto, no vamos a parar esta huelga. El ministro no se ha sentado a dialogar con los verdaderos agricultores”, detalló.



También dijo que cientos de agricultores se han trasladado hasta la ciudad de La Oroya, donde realizarán un plantón mañana durante el tercer día de huelga que cumplirán por la baja del precio del tubérculo.



- Paso restringido -

Hoy, en el segundo día de paro, los manifestantes de la región Junín bloquearon la Carretera Central (en la ruta Lima - Huancayo) desde las 5 a.m. Paran ello utilizaron palos, piedras y quemaron llantas. Hasta el cierre de esta nota, la Carretera Central, a la altura del óvalo de La Oroya, seguía bloqueada.



La misma medida tomaron agricultores de la región Huancavelica quienes también obstaculizaron esta vía principal.