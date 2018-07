Junín: Contraloría alerta riesgos en siete hospitales

La Contraloría General de la República identificó un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los principales servicios que brindan los hospitales de Junín, de acuerdo con los resultados del operativo de control denominado “Por una salud de calidad”.



Según informó a El Comercio el contralor regional de Huancayo, Percy Gutiérrez Enciso, el operativo de supervisión se realizó del 28 al 31 de mayo, y en este se verificó los servicios en Consulta Externa, Emergencia, Farmacia, Diagnóstico por Imágenes y Laboratorio de los siete nosocomios visitados de la región.



Estos son los hospitales Docente Materno Infantil El Carmen (Huancayo), Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel A. Carrión (Huancayo), de Apoyo Junín, Regional Docente de Medicina Tropical Dr. Julio César Demarini Caro (Chanchamayo), de Apoyo Manuel Higa Arakaki (Satipo), de Apoyo Pichanaki y de Apoyo Félix Mayorca Soto (Tarma).



Entre otros resultados, se determinó que en Consulta Externa el 67% de los establecimientos de salud visitados no cumplen con la publicación de la lista de pacientes.



En Emergencia, el 39% de estos hospitales no cuenta con la infraestructura apropiada para las atenciones de los pacientes, lo que dificulta la atención oportuna y de calidad. Además, el 48% de no cuenta con equipamiento adecuado, por ejemplo, analizador de gases, ecógrafo portátil y monitor de funciones vitales neonatales, entre otros.



Asimismo, en Farmacia, el 78% no tiene autorización sanitaria de almacén; el 29% está en condición de sobre stock y el 18%, de desabastecimiento.



En Patología Clínica, el 58% de los hospitales inspeccionados no tiene personal suficiente y el 25% no tiene el equipamiento mínimo para el procesamiento de muestras.



En tanto, en las áreas de diagnóstico por imágenes, el 70% de los hospitales revisados no tiene ambientes requeridos para brindar este servicio. Es el caso de las salas de Radiología Especializada, de Ecografía de Emergencia, de Densitometría Ósea, de Resonancia Magnética, entre otras.