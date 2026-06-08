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Operativo en Huancavelica dejó como saldo cinco muertos. Ocho militares son investigados por el presunto delito de homicidio calificado. (Foto: TV Perú)
Operativo en Huancavelica dejó como saldo cinco muertos. Ocho militares son investigados por el presunto delito de homicidio calificado. (Foto: TV Perú)
Por Redacción EC

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín solicitó 18 meses de prisión preventiva para los ocho militares investigados por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de cinco civiles.

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