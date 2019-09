Junín: hombre enevena a sus tres hijos y luego se suicida

En Huancayo (Junín), un hombre envenenó a sus tres menores hijos de 1, 3 y 7 años en su vivienda, ubicada en el jirón Huallaga N°348, en el distrito de Chilca. Tras este hecho, se suicidó clavándose un puñal en el pecho.

El sujeto fue identificado como Heraclisis Ore Sánchez (37). La madre de los menores, Elisa Vilcañaupa, contó tras regresar de comprar, encontró la puerta de la vivienda trancada. Con ayuda de sus familiares y vecinos lograron ingresar a la casa y auxiliar a los pequeños, quienes fueron trasladados al hospital Daniel Alcides Carrión.

Sin embargo, la mujer señaló que sus hijos no fueron atendidos a pesar de que habrían estado con vida. "Mis bebes estaban vivos, pido justicia. (...) No han querido atenderlos, no les han podido poner oxígeno", expresó.

Los tres niños fueron derivados al hospital materno infantil El Carmen, donde llegaron sin vida.

Algunos familiares de la madre de los pequeños indicaron que Ore Sánchez habría cometido el múltiple crimen para no pasar la manutención a sus hijos. Agregaron que discutía constantemente con su pareja.

