Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)
Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)
Por Redacción EC

El sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio el Departamento de Junín ha dejado, hasta el momento, seis personas fallecidas y 32 heridos, según las últimas informaciones proporcionadas por el presidente del Consejo de Ministros Luis Arroyo.

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