El sismo de magnitud 5.1 que remeció la noche del sábado 18 de julio el Departamento de Junín ha dejado, hasta el momento, seis personas fallecidas y 32 heridos, según las últimas informaciones proporcionadas por el presidente del Consejo de Ministros Luis Arroyo.

Más temprano, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) dio a conocer que el movimiento telúrico había dejado más de 300 damnificados.

El sismo se registró a las 9:24 p.m, con una profundidad de 24 kilómetros y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, en la provincia de Chupaca, una de las zonas más afectadas.

“Nos encontramos en el lugar de los hechos. Un evento muy lamentable donde hay seis fallecidos, hemos estado acompañando a los familiares. Hay más de 48 viviendas completamente destruidas, más de 250 viviendas afectadas ”, dijo Arroyo a Canal N.

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Premier Luis Arroyo confirma seis muertos y varios heridos tras sismo de 5.1 en Junín.



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Según informó el jefe de Indeci, Luis Vásquez, la baja profundidad del sismo y muchas viviendas construidas con adobe y quincha generaron graves daños en distintas localidades.

Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)

Las víctimas mortales fueron reportadas en el sector de Pumpunya, donde varias viviendas de construcción rústica colapsaron debido a la intensidad del sismo.

Entre las víctimas figuran personas de 18, 68, 72 y 73 años. Equipos de rescate, personal de salud, efectivos de la Policía Nacional del Perú, bomberos y miembros del Ejército fueron desplegados para atender a los afectados.

Asimismo, el jefe del Indeci informó que cerca de 300 personas quedaron damnificadas por el sismo y reciben atención en la Plaza de Armas y un complejo deportivo del centro poblado de Pumpunya, lugar donde se distribuyen carpas, frazadas y ayuda humanitaria.

Sismo de magnitud 5.1 deja cinco fallecidos, 21 heridos y más de 300 damnificados. (Foto: Indeci)

En paralelo, el Ministerio de Energía y Minas reportó interrupciones del servicio eléctrico en diversos distritos de Junín, entre ellos Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba. Sin embargo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que la Red Vial Nacional y los servicios de telecomunicaciones no registraron afectaciones de consideración.

Frente a la emergencia, el Gobierno anunció el desplazamiento de autoridades a la región para supervisar las acciones de respuesta y evaluar una posible declaratoria de estado de emergencia en las zonas más golpeadas por el sismo.

Mientras tanto, Indeci exhortó a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y permanecer atenta ante eventuales réplicas.