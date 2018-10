Elecciones 2018: estas son las propuestas de los candidatos al Gobierno Regional de Junín

El próximo domingo 7 de octubre un total de 936 mil 888 electores votarán por 12 candidatos al Gobierno Regional de Junín. De ellos, el 51% (480.781 votantes) son mujeres y 48.7% (456.107 votantes) son hombres.



A diferencia de las elecciones municipales y regionales del año 2014 en que se registraron 372.500 votantes en Huancayo, esta vez hay 416.851 electores en la capital de la región, según cifras del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).



Estas son las principales propuestas hechas durante la campaña de los 12 candidatos al Gobierno Regional de Junín:

• Vladimir Cerrón Rojas – Movimiento Político Regional Perú Libre

Repotenciar el aeropuerto de Jauja.

Construcción del puente Comuneros y dos puentes alternos en la avenida Carrión y Mariátegui.

Propone un cambio de constitución para revertir la forma de distribución de los recursos. Ha denunciado que la población se perjudica porque existen empresas que no pagan canon, sobrecanon o regalías mineras.

Programa especial agrícola por S/100 mil.



• Javier Yauri Salome – Junín Sostenible con su gente

Elaboración de la carretera de cuatro carriles desde La Oroya hasta Huaycán (Lima).

Una nueva vía alterna a la Carretera Central.

La internacionalización del aeropuerto de Jauja.

Atención de calidad para personas adultas.

Carriles de competición para atletas.

Lucha frontal contra la anemia.



• César Combina – Caminemos Juntos por Junín

Atención para más de 120 mil adultos mayores en la región.

Construcción de tres puentes: La Breña, Mariátegui y La Cantuta.

Construcción de la vía Evitamiento y la vía Expresa para beneficiar al Valle del Mantaro.

Plantea que cada hospital tenga capacitación y un programa regional para Pensión 65 y para integrar a los adultos mayores al Sistema Integral de Seguridad Social.



• Jorge Capcha Carrasco – Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP

Fortalecimiento del aeropuerto de Jauja.

Revisar el contrato del Ferrocarril Central para que pueda trasladar constantemente pasajeros.



• Raúl Poma Palacios – Acción Popular

Fortalecimiento de la economía agraria con maquinaria moderna.

Alimentación balanceada para los niños.

Apuesta por los productos orgánicos.

Pavimentación de trochas en zonas rurales para conectar mejor a los agricultores.

Promover la implementación del aeropuerto de Jauja y promover el uso del Ferrocarril Central para pasajeros.



• Rubén Walter García de la Cruz – Juntos por el Perú

Programas de capacitación para el trabajo y mejores viviendas para los más pobres.

Plantas procesadoras para mejorar el aparato productivo.

Puesta en valor de la agricultura.

Reactivar actividades productivas: agrícola, minero, artesano, el turismo, la industria y el transporte.



• Mauricio Vila Bejarano – Alianza Para el Progreso

Construcción de vías alternas a la Carretera Central.

Reactivación del servicio ferroviario.

Modernización del aeropuerto de Jauja.

Apostar por una "revolución productiva" en beneficio de agricultores y mejora de la canasta familiar.



• Rafael Arcángel Berrocal Ramos – Perú Nación

Promover la capacitación de docentes.

Implementación del aeropuerto de Jauja.

La construcción de una vía alterna a la Carretera Central y el túnel trasandino.

Modernización de hospitales y colegios.

Impulsar la inversión económica para que mejore la canasta familiar.

Impulsar el arte y la cultura. Implementar el sector educativo.

Turismo, agricultura en nuestra ciudad.



• Aldrin Zárate Bernuy – Unión por el Perú

Reactivación de todas las fuerzas productivas de Junín.

Fortalecer los colegios técnicos e institutos.

Garantizar el presupuesto del 15% de la agroindustria.

El programa “agricultor empresario”. Que promoverá productos de calidad, café, cacao y fortalecer los suelos.

Precios justos para los agricultores.

Promover el consumo interno de la papa, de la maca y su posicionamiento en el mercado nacional.



• Petter Candioti Pariasca – Avanza País – Partido de Integración Social

Propone el tren de pasajeros para disminuir la congestión vehicular de la Carretera Central.

Construcción de la vía Evitamiento en Huancayo.

Quiere recuperar la institucionalización de la participación de la sociedad civil.

Propone la firma del compromiso para que los trabajadores tengan el contrato de honor y dignidad.



• Noe Espinoza Rivera – Todos por el Perú

Capacitación tecnológica permanente.

Plantas e hidroeléctricas propias.

Mejorar educación y salud.

Saneamiento básico e infraestructura vial.

Luchar contra la congestión vehicular con la descentralización de las instituciones públicas de la ciudad de Huancayo.

Asistencia técnica permanente para agricultores y artesanos.





• Zósimo Cárdenas Muje – movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín

Ferias nacionales, internacionales y parques industriales para los productores confecciones, alfarería y productos agrarios.

Mejora de la Carretera Central.

Construcción de by-pass en la región para descongestionar el tránsito.

El desarrollo de la agricultura con riego y la mejora de ganadería.

Desarrollo del turismo y de la exportación de los de diferentes productos así como la artesanía.

Conservación y protección del medio ambiente y la implementación del gobierno electrónico al servicio de la ciudadanía.



-Opiniones sobre las propuestas-

​Lizardo Mendoza Colonio, docente y ex dirigente del Sutep



“El tema educativo en la región Junín, y quizá como en el resto del país, se considera la última rueda del coche. Aquí los candidatos han centrado sus propuestas en la construcción de infraestructura pero para nosotros lo más importante es implementar programas de alimentación escolar porque aquí tenemos una alta tasa de deserción escolar por ese tema. Lo otro es que han existido pocos pronunciamientos frente a los actos de corrupción que se dan en casi todas las instancias de educación a nivel regional. Muchas de estas listas están llevando en sus listas a personajes prontuariados. No hay grandes propuestas significativas. Los candidatos han hablado de la educación en un modo genérico, con lo cual han demostrado su desconocimiento en el sector”.



William Pacheco, decano del Colegio de Arquitectos de Junín



“Organizamos un debate con los candidatos y ninguno habló de un plan de desarrollo urbano o metropolitano, o del ordenamiento territorial y cuando el tema no está bien enfocado cae en saco roto. En Huancayo hay puentes que van a la nada, carreteras sin destino que no sirven. No se han preocupado de hablar del saneamiento básico, del agua o desagüe. Hablan de cosas generales y a nosotros como gremio ninguno nos ha convencido. Mientras no se tenga un instrumento de gestión ordenada Huancayo, que actualmente tiene 500 mil habitantes, crecerá de manera desordenada”.