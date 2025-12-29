Un violento accidente vehicular dejó herida a una mujer, a su bebé de ocho meses fallecido y a su esposo e hijos desparecidos tras el despistarse y volcarse el auto donde viajaban al río Mantaro, en el tramo La Oroya–Huancayo, a la altura del kilómetro 05+200, de la Carretera Central.

Medios indicaron que este lamentable hecho ocurrió pasadas las 5 de la tarde, ayer, domingo 28 de diciembre. La herida fue identificada como Dayana Martínez Beltrán, de 29 años de edad, fue trasladada en una ambulancia de Deviandes al hospital de EsSalud de La Oroya. Allí certificaron que presenta policontusión múltiple.

¿Cómo pasó el accidente?

Según la fémina, junto al resto de su familia viajaban con destino a Huancayo. Su pareja era quien manejaba. Luego de cae 200 metros, los rescatistas lograron recuperar el cuerpo del menor.

La Policía de Carreteras de La Oroya, al momento de retirar el vehículo del río no se halló en su interior al conductor ni a uno de los men ores, por lo que se presume que ambos habrían sido arrastrados por la fuerte corriente del río Mantaro.

La Carretera Central fue cerrada durante dos horas y el tráfico se intensificó. Personal de Bomberos y Serenazgo, lograron recuperar el vehículo, una camioneta Kia Río color plata, con el uso de una grúa.

¿A qué se debió el accidente?

Hasta el momento las causas del accidente no se han determinado, sin embargo, no se descarta que factores climatológicos y las condiciones de la vía hayan contribuido.