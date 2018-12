Junín: PNP realiza en Huancayo campaña “Dona los regalos de tu ex” por Navidad

La comisaría de la Familia de Huancayo (Junín) realiza la campaña de Navidad "Dona los regalos de tu ex" a fin de que la población done de manera voluntaria peluches que fueron entregados por sus ex parejas para darlos como obsequios a los niños del Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif Vida).

“Hacemos un llamado a la población para que sigan haciendo sus donaciones para niños y madres adolescentes de Huancayo. Son una población vulnerable que necesita que ayudemos. En esta época de Navidad es necesario que seamos solidarios”, declaró una de las suboficiales a Canal N.

En tanto, Ángela Campos Loayza, Suboficial de Tercera de la PNP, contó que a la sede policial de Huancayo llegó un peluche de oso de gran tamaño que fue donado por una joven de Lima. Agregó que se realizará un espectáculo para los niños para entregar los objetos donados.

Los interesados pueden hacer llegar los presentes que deseen obsequiar a la cuadra 5 de la Avenida Giráldez donde se ubica la comisaría en plena ciudad de Huancayo.



