Pedirán que se incluya a ex seminarista que violó a niño en lista de los más buscados

Defensa de la víctima dijo que realizará pedido porque el religioso "no puede estar libre como si no hubiese hecho nada"

Oscar Veliz Félix fue sentenciado a cadena perpetua tras ser hallado culpable del delito de violación sexual en contra de un menor de 10 años.