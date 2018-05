La preparación de Pedro Barreto como próximo cardenal del Perú

Al menos 100 personas cercanas a Pedro Barreto, arzobispo metropolitano de Huancayo, viajarán a Roma para participar el próximo 29 de junio en el nuevo consistorio - consejo que celebra el Papa con la asistencia de cardenales - donde nombrarán a 14 nuevos cardenales. Barreto es uno de ellos.

Este martes, el arzobispo, que acaba de llegar de Roma luego de sostener el sábado una reunión con el papa Francisco, brindó algunos detalles de su próxima designación.

"Me van a ver muy raro. Hay una sotana roja, solideo rojo, faja roja; ahora soy cardenal electo", dijo entre bromas Barreto una vez instalado en el Arzobispado de Huancayo.

"El 29 de junio, ya como cardenales de la Iglesia, celebraremos con él (papa Francisco) en el día de San Pedro y San Pablo", detalló monseñor Barreto este martes a El Comercio.

Por otro lado, dijo que "esto es una bendición de Dios y es un compromiso para la arquidiócesis porque tenemos que apoyar al papa Francisco. Esa es mi misión y no estoy solo".

Este 12 y 13 de junio monseñor Pedro Barreto realizará una visita pastoral a los distritos de Andamarca y Santo Domingo de Acobamba (Huancayo). Ahí tendrá un encuentro con los agricultores de estas zonas alejadas de la provincia.

Barreto además de desempeñarse como arzobispo de Huancayo es uno de los 18 miembros, nombrados por la Santa Sede, involucrados en la organización del Sínodo especial de los Obispos sobre la Amazonía que se celebrará en octubre de 2019.

-Primera vez en la historia-



Pedro Barreto comentó que esta es la primera vez que el Perú tendrá dos cardenales y aclaró que con su designación no se reemplazará al cardenal Juan Luis Cipriani, sino que ambos laborarán de forma conjunta.

Barreto añadió que él seguirá siendo arzobispo metropolitano de Huancayo y, en ese sentido, no hay ningún cambio. Seguirá hasta que el Papa lo indique. "Lo que sí puedo decir es que me van a ver menos que antes porque tenía varias responsabilidades y el poco tiempo que estaré aquí lo dedicaré exclusivamente a visitar las diversas comunidades parroquiales", añadió.

-Designación inesperada-



El próximo cardenal del Perú aprovechó el momento para relatar algunos detalles del momento de su designación. Por ejemplo, contó que fue la última persona en enterarse del nombramiento.

“Viajamos (a Roma) cuatro obispos para coordinar algunos temas y agradecerle (al Papa) la visita que hizo al Perú. Cuando llegué el domingo (20 de mayo) a Madrid, a las 3 p.m., me felicitaban porque había sido designado como nuevo cardenal y yo no sabía nada. Me enteré a las 3:30 de la tarde, hora de Roma, y el Papa ya lo había anunciado al mediodía", contó Barreto esta tarde en Huancayo.

