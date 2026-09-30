El padre Enrique Campos hizo un llamado a los fieles durante una misa en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El sacerdote exhortó a la población a ejercer su voto de manera consciente y a no dejarse influenciar por regalos o promesas de campaña.

Durante su intervención, Campos utilizó una expresión crítica para referirse a quienes, según sus palabras, han ocupado cargos públicos anteriormente y pidió a los ciudadanos evaluar cuidadosamente sus opciones antes de acudir a las urnas.

“Domingo 4 de octubre. Voy a ser bien bocón, ¿ya? No voten por los mismos sinvergüenzas de siempre. No voten por los mismos desleales de siempre. Lo siento. No votemos por los mismos que siguen dañando nuestra tierra, nuestro país, no. Voten por los que quieran tu tierra y tú los conoces. Eso no tengo que decir yo”, dijo el sacerdote, según reportó RPP Noticias.

No mencionó a candidatos ni partidos políticos

Durante su mensaje, el padre Enrique Campos no mencionó nombres de candidatos ni organizaciones políticas. Su intervención estuvo centrada en pedir a los ciudadanos que tomen su decisión electoral de manera independiente y evalúen la honestidad y el compromiso de quienes buscan ocupar cargos públicos.

El sacerdote también planteó que los electores deben asumir responsabilidad por la decisión que tomen en las urnas. En ese sentido, pidió reflexionar sobre el voto antes de cuestionar posteriormente la gestión de las autoridades elegidas.

Piden redoblar la seguridad en santuario de Cocharcas, ubicado en Huancayo, para evitar más robos sacrílegos. Foto: Andina/Referencial

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue la necesidad de que los ciudadanos no permitan que una dádiva, regalo o promesa de campaña determine su voto.

El llamado ocurre en la recta final de las elecciones del 4 de octubre, jornada en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales. Campos insistió en que la decisión electoral debe responder a una evaluación de las opciones disponibles y no a beneficios recibidos durante la campaña.

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