El padre Enrique Campos hizo el llamado durante una misa en Sapallanga y pidió a los electores evaluar a los candidatos sin dejarse influenciar por dádivas o promesas. (Foto: Andina/Referencial)
El padre Enrique Campos hizo el llamado durante una misa en Sapallanga y pidió a los electores evaluar a los candidatos sin dejarse influenciar por dádivas o promesas. (Foto: Andina/Referencial)
Por Redacción EC

El padre Enrique Campos hizo un llamado a los fieles durante una misa en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, a pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. El sacerdote exhortó a la población a ejercer su voto de manera consciente y a no dejarse influenciar por regalos o promesas de campaña.

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