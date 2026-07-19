Momentos de terror en Junín: cámaras captan cómo se vivió el sismo que dejó cinco muertos. Foto: Captura de video
Momentos de terror en Junín: cámaras captan cómo se vivió el sismo que dejó cinco muertos. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, la noche del sábado 18 de julio, quedó registrado en cámaras de seguridad y videos grabados por ciudadanos, donde se observa la desesperación de las personas al sentirse el movimiento telúrico.

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