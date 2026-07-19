El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca, en la región Junín, la noche del sábado 18 de julio, quedó registrado en cámaras de seguridad y videos grabados por ciudadanos, donde se observa la desesperación de las personas al sentirse el movimiento telúrico.

El temblor ocurrió a las 9:24 p. m. y tuvo como epicentro el distrito de Chongos Bajo, con una profundidad de 24 kilómetros, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Videos captan momentos de angustia durante el sismo

Las imágenes registradas muestran cómo el movimiento sorprendió a las personas en distintos lugares. En algunos establecimientos, quienes se encontraban al interior buscaron ponerse a salvo de inmediato, mientras que en viviendas y calles los vecinos salieron apresuradamente por temor a un sismo de mayor intensidad.

Las cámaras de seguridad también evidencian la fuerte sacudida y la reacción de la población, que vivió minutos de incertidumbre tras el movimiento telúrico.

El fuerte sismo de magnitud 5,1 que remeció la provincia de Chupaca

Al menos cinco fallecidos, más de 20 heridos y cerca de 300 damnificados

De acuerdo con el último reporte preliminar del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el sismo dejó al menos cinco personas fallecidas, más de 20 heridos y cerca de 300 damnificados.

Además, se reportaron daños en viviendas e infraestructura en diferentes localidades de la provincia de Chupaca.

Indeci continúa monitoreo tras sismo en Junín que fue percibido entre leve y moderado en nueve distritos. (Foto: Andina)

¿Por qué el sismo causó tantos daños?

El movimiento fue percibido entre leve y moderado en los distritos de Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Iscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha.

Según explicó el jefe del Indeci, Luis Vásquez, la poca profundidad del sismo, sumada a la gran cantidad de viviendas construidas con adobe y quincha, contribuyó a que los daños fueran mayores en varias localidades.

Las autoridades continúan con la evaluación de las zonas afectadas y mantienen las labores de atención a las familias damnificadas.