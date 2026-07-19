Una persona fallecida y 10 heridos dejó el sismo de magnitud 5.1 registrado a las 21:24 horas del sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, según el último reporte preliminar de evaluación de daños emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a las 00:50 horas de este domingo 19.

El Indeci informó que las autoridades de los tres niveles de gobierno ejecutan acciones de respuesta tras el movimiento telúrico, cuyo epicentro se ubicó en el distrito de Chongos Bajo. Asimismo, indicó que la evaluación de daños en viviendas, locales públicos, establecimientos de salud, instituciones educativas, vías vecinales y el sector ganadero continúa en proceso.

Autoridades mantienen acciones de respuesta tras sismo de 5.1 registrado en Junín. (Foto: Andina)

De acuerdo con los reportes de los gobiernos locales, el sismo fue percibido entre leve y moderado en los distritos de Chupaca, Ahuac, Chongos Bajo, Huachac, Huamancaca Chico, San Juan de Yscos, San Juan de Jarpa, Tres de Diciembre y Yanacancha.

Como parte de las acciones de respuesta, la Dirección Regional de Salud movilizó dos ambulancias del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), equipadas con personal brigadista y equipos médicos. En paralelo, las oficinas de gestión del riesgo de desastres de los gobiernos locales, en coordinación con las entidades de primera respuesta, mantienen el monitoreo permanente de sus jurisdicciones.

El Ministerio de Energía y Minas reportó interrupciones del servicio eléctrico en diversos sectores de los distritos de Sapallanga, Chilca, Chongos Bajo, Cullhuas, Acostambo, Pazos y Huaribamba.

Sismo de 5.1 en Chupaca provoca cortes de energía y deja un muerto y 10 heridos. (Foto: Andina)

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones informó que no se registran afectaciones en la Red Vial Nacional ni en los servicios de telecomunicaciones.

El Indeci señaló que, a través del COEN, continúa coordinando con las autoridades competentes el seguimiento de la emergencia y el monitoreo permanente de las zonas afectadas para atender de manera oportuna cualquier eventualidad. En tanto, el Ministerio de Defensa indicó que mantiene coordinación permanente con el Indeci para el seguimiento de las zonas vulnerables y la atención de posibles emergencias.