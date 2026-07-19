Indeci continúa monitoreo tras sismo en Junín que fue percibido entre leve y moderado en nueve distritos. (Foto: Andina)
Indeci continúa monitoreo tras sismo en Junín que fue percibido entre leve y moderado en nueve distritos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Una persona fallecida y 10 heridos dejó el sismo de magnitud 5.1 registrado a las 21:24 horas del sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, región Junín, según el último reporte preliminar de evaluación de daños emitido por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), a las 00:50 horas de este domingo 19.

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