La noche de este viernes se sintió un intenso movimiento telúrico de 6.7 de magnitud, según el reporte sísmico oficial.
- Según Latina, dos casas se reportaron dañadas . Las viviendas están a 45 minutos donde fue el epicentro.
- Regidor Municipalidad Provincial de Junín, Vicente Quispe, declaró en RPP: “ Nos encontramos viendo si hay un registro de daños en personas o viviendas . Es la primera vez que se siente en esta zona andina del país un temblor de esa magnitud. Ha sido muy cerca de nuestra ciudad, a 6 kilómetros de Carhuamayo que, a su vez, está aproximadamente a 20 kilómetros de nuestra provincia”.
COEN- Indeci informa en estos momentos: "Sismo de magnitud 6.7 registrado hace instantes a 30 km al norte de Junín fue percibido entre moderado y fuerte por la población. Continúa el monitoreo en zonas vulnerables".
En Lima, las familias salieron de sus casas tras sentir el sismo, que se sintió en buena parte del Perú, incluida la región de Amazonas, según reportes oficiales.
"Ha sacudido toda la región central de Perú. Desde la zona de Ancash hasta Ica y hacia la zona de Junín, llegando prácticamente a la ceja de selva", informó Tavera del Instituto Geofísico del Perú, en declaraciones a Latina.
Hernando Tavera del Instituto Geofísico del Perú informó que están a la espera de información de posibles daños. "Iremos informando en paralelo", declaró.
Hernando Tavera, jefe del instituto geofísico del Perú, declaró a Latina Noticias que el sismo tuvo 129 kilómetros de profundidad. "A pesar de la magnitud y profundidad, no ha sido tan intenso si hubiera sido a menor profundidad", dijo.
Un sismo de 6,7 magnitud se registró este viernes 20 de noviembre.
(Noticia en desarrollo. Ampliaremos en breve)