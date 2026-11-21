Ante el sismo de magnitud 6.7 registrado anoche en Junín, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Gral. Brig. Luis Enrique Vásquez Guerrero, dispuso la movilización inmediata de un Grupo de Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED) hacia la región Junín.

La medida tiene como finalidad brindar asistencia técnica a las autoridades locales en el desarrollo de las acciones de respuesta y rehabilitación frente a la emergencia.

Acciones de asistencia humanitaria para familias afectadas en Junín Foto: Indeci

El equipo especializado del Indeci se encargará de ofrecer soporte técnico a las autoridades competentes de la jurisdicción. Con este despliegue, la entidad busca contribuir a una mejor coordinación en las labores de atención a la población afectada, así como agilizar la identificación de las necesidades prioritarias derivadas del movimiento sísmico.

De forma complementaria, como parte de las acciones de asistencia humanitaria, se ordenó el envío de 500 canastas de alimentos donados para respaldar a las familias damnificadas en la región.

500 canastas de alimentos

Este lote de productos de primera necesidad, donado por la iniciativa empresarial Hombro a Hombro, será transportado por vía terrestre con el apoyo logístico del Programa Mundial de Alimentos (PMA), en el marco de una articulación interinstitucional destinada a facilitar su oportuna distribución.

Finalmente, el Indeci señaló que, a través de sus equipos especializados y en estrecha coordinación con los distintos niveles de gobierno, continuará ejecutando acciones de asistencia técnica y apoyo humanitario para atender la emergencia y lograr la pronta rehabilitación de las zonas afectadas.

INDECI brindará acompañamiento técnico a las autoridades competentes Foto: INDECI

Preparación de Mochila de emergencia

Preparar una mochila de emergencia es una medida clave de prevención ante posibles sismos.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

Recomendaciones principales de Indeci:

Capacidad: Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos.

Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos. Peso máximo: Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida.

Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida. Reciclaje de envases: No es obligatorio comprar una mochila nueva; puedes utilizar un maletín, bolso con cierre u otro contenedor similar que se encuentre en buen estado.

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