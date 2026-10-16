Un incendio forestal registrado en el sector de Huaripampa, en el distrito de Palca, provincia de Tarma, región Junín, viene destruyendo bosques, plantaciones y cultivos agrícolas. Según un reporte de Canal N, el fuego se intensificó desde el jueves 15 de octubre y las llamas superan los cuatro metros de altura.

De acuerdo con la información difundida, el incendio ha afectado más de 80 hectáreas. La emergencia preocupa a los pobladores de la zona debido a la magnitud de los daños y a la presencia de otros focos de fuego en distintos sectores de la provincia.

Tarma bajo alerta por incendios forestales: pobladores de Huaripampa reportan graves daños. Foto: Captura de video/Canal N

Incendio en Huaripampa destruye cultivos y plantaciones

Las llamas han consumido áreas de bosque y terrenos destinados a la agricultura. Entre los cultivos afectados se encuentran la papa, el olluco, las habas y las flores, además de plantones de eucalipto.

El reporte también advirtió sobre daños en árboles de eucalipto que superan los 10 metros de altura. Estas pérdidas perjudican los recursos naturales de la zona y las actividades económicas de los agricultores, quienes dependen de sus cultivos para sostener sus ingresos.

Otro sector afectado es la apicultura. La crianza de abejas para la producción de miel también habría sufrido consecuencias por el avance del fuego, lo que aumenta la preocupación de los habitantes de Huaripampa ante las pérdidas registradas.

Bomberos no logran llegar a la zona afectada

Según Canal N, la compañía de bomberos no ha podido llegar hasta el sector de Huaripampa debido a que otras zonas de la provincia de Tarma también afrontan incendios forestales.

Ante la magnitud de la emergencia, se están utilizando helicópteros para intentar sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego continúa generando daños en bosques y terrenos agrícolas, mientras los pobladores esperan que las labores permitan controlar la situación.

La presencia de incendios en varios puntos de Tarma complica la respuesta de los equipos de emergencia y aumenta la preocupación por la posible propagación del fuego hacia otras áreas.

Alerta en Tarma por incendio forestal: más de 80 hectáreas afectadas en el sector de Huaripampa. Foto: Captura de video/Canal N

Autoridades piden evitar la quema de bosques y terrenos

En medio de la emergencia, las autoridades instaron a la población a evitar la quema de bosques y terrenos agrícolas. Según el reporte, algunos pobladores recurren a esta práctica para renovar áreas de cultivo antes de volver a sembrar, pero el fuego puede extenderse y convertirse en un incendio de grandes proporciones.

La advertencia cobra especial relevancia ante los daños registrados en Huaripampa, donde las llamas han destruido vegetación, plantaciones y productos agrícolas. La propagación de estos incendios no solo amenaza el entorno natural, sino también los medios de vida de las familias que dependen de la agricultura y la apicultura.

La emergencia en Palca se suma a los incendios reportados en otros sectores de Tarma. Mientras continúan los esfuerzos para controlar el fuego, la principal preocupación es evitar que las llamas sigan avanzando y provoquen mayores pérdidas materiales y ambientales.

📷📷 TARMA | INCENDIO FORESTAL DESTRUYE MÁS DE 80 HECTÁREAS ENTRE BOSQUES Y CULTIVOS EN HUARIPAMPA, DISTRITO DE PALCA *********************************************** https://t.co/U8UX44x55k — Marco Antonio Barrueto Chavez (@MarcoAn42551200) October 16, 2026

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