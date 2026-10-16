Incendios forestales en Tarma: llamas superan los cuatro metros y afectan a agricultores y apicultores. Foto: Captura de video/Canal N
Incendios forestales en Tarma: llamas superan los cuatro metros y afectan a agricultores y apicultores. Foto: Captura de video/Canal N
Por Redacción EC

Un incendio forestal registrado en el sector de Huaripampa, en el distrito de Palca, provincia de Tarma, región Junín, viene destruyendo bosques, plantaciones y cultivos agrícolas. Según un reporte de Canal N, el fuego se intensificó desde el jueves 15 de octubre y las llamas superan los cuatro metros de altura.

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