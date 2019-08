Vladimir Cerrón: ¿Quién es el gobernador de Junín sentenciado a prisión?

Hace dos meses su participación en un foro organizado por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ofreció su abierto respaldo pese a la aguda crisis social y política en ese país, le valieron duras críticas.

Pero lejos de reprimirse, Vladimir Cerrón, el hoy sentenciado gobernador regional de Junín, afirmó que el gobierno de Maduro era una democracia y que la pobreza de Venezuela (87% de habitantes por debajo de la línea de pobreza) era envidiable.

Días atrás, Cerrón empezaba a gestar una alianza de cara a las elecciones del 2021 con la lideresa del movimiento Nuevo Perú, Verónika Mendoza, y con el ex presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, para quien la fiscalía ha pedido 24 años de cárcel por presunto beneficio tras 13 licitaciones.

El ex presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, participó de la marcha en Huancayo en apoyo a Cerrón. (Foto: Junior Meza)

En medio de este proceso, el lunes fue condenado a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo pues, según se resolvió, Cerrón favoreció a un consorcio en obras de saneamiento, en La Oroya. El caso data de la primera gestión de Cerrón (2011-2014).

Esta sentencia también alcanza al alcalde de Huancayo, Henry López, así como a Carlos Mayta, Juan Carlos Sullca y otros ex funcionarios.

En tanto, un grupo de concejeros, alcaldes y regidores de Junín, quienes consideraron arbitrario el fallo contra Vladimir Cerrón,

​realizaron la tarde de ayer una marcha de respaldo en Huancayo.

Concejeros, alcaldes y regidores de Junín consideraron arbitrario el fallo contra Vladimir Cerrón. (Foto: Junior Meza)

— Amplio expediente —

Esta sentencia es, por el momento, el punto más álgido de una serie de acusaciones y procesos que el ahora prófugo Cerrón venía afrontando. En agosto del 2016, por ejemplo, la fiscalía le abrió investigación por presunto lavado de US$ 15 millones en torno al proyecto minero Toromocho. La denuncia fue archivada.

La fiscalía también lo sindica por integrar una presunta organización criminal con el ex asesor presidencial Martín Belaunde Lossio. La empresa Antalsis al parecer fue favorecida con concesión de obras como el puente Comuneros.

El año pasado, la Contraloría General de la República detectó un aparente perjuicio económico por más de S/18 millones en la construcción del hospital El Carmen. La obra involucra la primera gestión de Cerrón y la de Ángel Unchupaico.

A inicios de año , Cerrón y los directores de las UGEL de Junín acordaron implementar un nuevo currículo regional de educación. El propósito principal era no incluir en este el enfoque de igualdad de género y el mismo Cerrón así lo tuiteó: “Lo que más le molesta a César Combina (ex candidato regional) del Currículo Regional es no haber considerado la ideología de género. Nuestro pueblo lleno de valores familiares jamás podrá aceptarlo.

- Solicitaron licencia -

Según informó el portal Ojo Público, horas antes de que el Poder Judicial dicte prisión efectiva contra el gobernador regional de Junín; y el alcalde provincial de Huancayo, ambas autoridades solicitaron sus respectivas licencias, sin goce de haber, a fin de ausentarse de sus cargos.

Al mediodía de ayer, el alcalde Henry López envió una carta al secretario general de la Municipalidad de Huancayo, José Alvino Arge, precisando que necesitaba salir de licencia del 6 al 21 de agosto "por motivos personales". Utilizando los mismos motivos, Cerrón envió otra carta al presidente del Consejo Regional de Junín, Saúl Arcos.



Sobre Cerrón Rojas y López Cantorín pesan órdenes de ubicación y captura. La Policía Nacional ya inició un operativo para dar con el paradero de ambos.

-Desde la clandestinidad-

El gobernador regional de Junín, desde la clandestinidad, se pronunció a través de un comunicado y negó haber cometido algún delito.

"En realidad, aquí no hay ningún delito, aquí solo hay un cumplimiento de obligaciones conciliadas autónomamente por el procurador y la empresa", se lee en el documento.

