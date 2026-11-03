Keiko Fujimori en el penal 'El Milagro' en Trujillo. Foto: Gob.pe
Keiko Fujimori en el penal 'El Milagro' en Trujillo. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que habrá “una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos serán trasladados a Challapalca” tras la reyerta entre internos establecimiento penitenciario “El Milagro” de Trujillo, ocurrida la tarde del domingo 1 de noviembre.

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