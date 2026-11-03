La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que habrá “una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos serán trasladados a Challapalca” tras la reyerta entre internos establecimiento penitenciario “El Milagro” de Trujillo, ocurrida la tarde del domingo 1 de noviembre.

“He solicitado al ministro de Justicia, la lista total de todos los internos en todos los penales del Perú con sus respectivas clasificaciones. Se hará un reordenamiento de todos los internos a nivel nacional”, afirmó a los medios.

En esa línea, la jefa de Estado dio la indicación de que 10 internos de alta peligrosidad sean trasladados al penal de Challapalca. Destacó que cualquier acción contra la seguridad tendrá una consecuencia severa.

“Vuelvo a repetir: habrá una reclasificación y los delincuentes más peligrosos, los asesinos serán trasladados a Challapalca”, remarcó.

“Por eso que están habiendo consecuencias. Ayer ya hubo dos traslados a otros penales cercanos, pero a los líderes de estas organizaciones criminales se les está trasladando a Challapalca, enfatizó.”, apuntó.

Más cambios en penales

Según explicó el jefe del INPE a la presidenta, los recientes actos de violencia en el penal estarían relacionados con disputas internas entre bandas criminales (drogas) y en respuesta a las medidas implementadas para reforzar la seguridad penitenciaria.

“Entendemos también que retomar el control de las cárceles, el prohibir el ingreso de señales de comunicación, el tener un control estricto en la periferia genera incomodidad”, sostuvo.

Asimismo, Keiko Fujimori informó que se vienen realizando cambios en todas las direcciones de diversos establecimientos penitenciarios como parte del proceso de reorganización impulsado por el Gobierno para así recuperar la autoridad en las cárceles.

INPE realizó operativos simultáneos en penales declarados en emergencia FOTO: INPE

Añadió que se llevarán a cabo modificaciones en el sistema carcelario y que, como resultado de la última visita a El Salvador, se han puesto en marcha varias iniciativas, destacando el plan “Cero Ocio”.

“Implementaremos más talleres productivos, no solamente pensando en que los internos tienen que trabajar, sino también en que las cosas que ellos realicen, tengan algo fructífero para nuestra sociedad”, señaló.