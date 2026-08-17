La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó sobre la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Tacna debido a las intensas lluvias que se vienen produciendo en varios puntos del país, causando inundaciones.

Sin embargo, la mandataria precisó que el desplazamiento por vía terrestre permitirá mantener el monitoreo de la situación en dicha región.

De otro lado, anunció el despliegue de ministros hacia distintas zonas del país afectadas por las lluvias, granizadas y acumulación de agua, con especial atención en las regiones del centro y sur.

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Keiko Fujimori: Estas lloviznas en la capital, sobre todo en el sur, se van a intensificar hoy y mañana, tenemos que estar alerta



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Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), Fujimori señaló que las zonas más afectadas se encuentran principalmente desde el centro hacia el sur del territorio nacional, por lo que su gobierno dispuso una división de ministros para realizar labores de monitoreo y coordinación directamente en las regiones.

“Vamos a disponer la división de ministros”, indicó y precisó que el ministro de Defensa se trasladará a Arequipa para monitorear desde esa región la situación en Arequipa, Moquegua y Tacna.

Asimismo, indicó que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, se dirigirá hacia la zona centro del país para supervisar los efectos de las granizadas y coordinar las acciones de atención ante las precipitaciones.

La presidenta también informó que el ministro de Vivienda viene reportando los trabajos ejecutados para atender la emergencia, incluyendo las labores realizadas en coordinación con la Municipalidad Metropolitana de Lima y Sedapal. Según explicó, estas acciones han permitido avanzar de manera importante en la evacuación del agua acumulada.

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Solicitan a ministro de Salud por lluvias

En esa misma línea, señaló que las autoridades regionales han solicitado la presencia del ministro de Salud para reforzar la atención ante la emergencia, lo cual se cumplirá.

Fujimori advirtió también que las condiciones climáticas continuarán durante las próximas horas.

“Estas lloviznas en la capital se van a intensificar hoy y mañana” , señaló.

Finalmente, hizo un llamado a la población de las regiones del centro y sur a mantenerse alerta debido a la activación de quebradas como consecuencia de las precipitaciones.

La mandataria pidió especial atención ante el riesgo que representa el incremento de las lluvias y aseguró que el Ejecutivo mantendrá el monitoreo de las zonas afectadas mediante el desplazamiento de sus ministros.