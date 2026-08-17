Keiko Fujimori en Villa El Salvador con autoridades monitoreando las inundaciones causadas por las lluvias. Foto: GEC
Keiko Fujimori en Villa El Salvador con autoridades monitoreando las inundaciones causadas por las lluvias. Foto: GEC
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, informó sobre la suspensión de vuelos en el aeropuerto de Tacna debido a las intensas lluvias que se vienen produciendo en varios puntos del país, causando inundaciones.

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