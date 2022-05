El Ministerio de Cultura informó que se iniciaron los trabajos para la recuperación y protección de las murallas del complejo arqueológico de Kuélap, estructuras que -según el sector- colapsaron a consecuencia de las lluvias intensas que se presentan en el distrito de Tingo, provincia de Luya, en la región Amazonas.

Las tareas estarán a cargo de un equipo técnico conformado por trabajadores del sitio arqueológico Kuélap, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y especialistas en estructuras.

“Se realizarán trabajos que se adecúen a la problemática del monumento, en beneficio del fortalecimiento de sus estructuras, con la colocación de geomallas, lonas y apuntalamiento del lugar”, se informó.

La directora de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas, Esther Lozano, estimó que los trabajos durarán 10 días y enfatizó que participarán especialistas que garanticen la seguridad de los trabajos en la zona.

#RecuperandoKuélap | Hoy empezaron los trabajos de reconocimiento de campo para la recuperación y protección de las murallas del sitio arqueológico #Kuélap. #SiempreConElPueblo pic.twitter.com/1rp9cKq2Cv — Ministerio Cultura (@MinCulturaPe) May 3, 2022

Traslado de las geomallas que permitirán proteger la fortaleza y evitar nuevos derrumbes. (Foto: Mincul)

Las tareas estarán a cargo de un equipo técnico conformado por trabajadores del complejo arqueológico Kuélap, de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Amazonas y especialistas en estructuras. (Foto: Mincul)

Los hechos

El domingo 10 de abril se reportó, a través de las redes sociales, el desprendimiento de parte del muro perimétrico de Kuélap. Un video mostró el preciso momento de la caída de un bloque de piedras del sitio arqueológico. Días después se informó de otros dos desprendimientos también en la muralla perimétrica.

Para las autoridades locales, este suceso se produjo por las intensas lluvias, pero también por el “olvido del Ministerio de Cultura” que no actuó a tiempo. Como primera medida, el Ministerio de Cultura suspendió las visitas al sitio arqueológico y luego declaró el estado de emergencia en el distrito de Tingo, donde se ubica Kuélap, a fin de atender la emergencia.

El derrumbe sufrido el pasado 10 de abril generó conmoción en el país. (Foto: Mincul)

“Fue por la desidia de gestiones anteriores”

Ayer el ministro de Cultura, Alejandro Salas, indicó que el derrumbe de la Fortaleza de Kuélap fue responsabilidad de gestiones anteriores.

“(Kuélap se le vino abajo) A mí no, por supuesto que no, fue por la desidia de gestiones anteriores, que lo que hacían era parchar Kuélap por cada lado que lo veían en riesgo, no invirtieron, y lo explotaron a su máximo de capacidad turística, hasta que vimos que pasó lo que pasó”, dijo en “Exitosa”.

Salas también comentó que se está trabajando en la limpieza de escombros, apuntalamiento y enmallado de las ruinas para evitar otros derrumbes.

“Además, tenemos que trabajar un expediente integral de Kuélap, que aproximadamente estaría costando 90 millones de soles para poner Kuélap a la altura de lo que corresponde nuestra historia y cultura del país”, subrayó.

Sobre las visitas turísticas

El titular del sector también anunció que se está habilitando una ruta para los visitantes.

“Hay gente que vive de Kuélap, hay actividad económica en Kuélap. Se está habilitando una ruta para que puedan seguir visitando Kuélap mientras es intervenida, a través de una ruta nueva”, mencionó.

El dato

Este complejo arqueológico preinca, construido por la Cultura Chachapoyas, fue declarado Patrimonio Cultural del Perú en 1998. Se levanta en la cima de una meseta que forman los cerros Barreta (oeste) y Lahuancho (este), a 3 mil metros sobre el nivel del mar, sobre la margen izquierda del río Utcubamba e inmerso en un tupido bosque de neblina.