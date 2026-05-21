Resumen
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El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, informó del descubrimiento de una estructura funeraria junto a diversos objetos ceremoniales y de uso diario y con un gran valor cultural. El hallazgo se realizó durante las primeras excavaciones en la zona donde confluyen los accesos 1 y 2 de Kuélap, en el sector Área 12.
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