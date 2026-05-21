El Ministerio de Cultura, mediante la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Amazonas, informó del descubrimiento de una estructura funeraria junto a diversos objetos ceremoniales y de uso diario y con un gran valor cultural. El hallazgo se realizó durante las primeras excavaciones en la zona donde confluyen los accesos 1 y 2 de Kuélap, en el sector Área 12.

Fue el Programa de Investigación Arqueológica e Interdisciplinaria Kuélap (PRIAK), que permitió identificar una construcción de piedra en forma de “U”, con dos peldaños, vinculada a una plataforma ubicada en la parte alta del Acceso 2, donde también se registraron otras evidencias funerarias.

¿Qué otro tipo de restos se encontraron en Kúelap?

Se encontraron restos de cinco individuos, cuatro adultos y un niño, junto a ofrendas como una paccha fitomorfa de estilo Inca Regional, que representa el fruto del pacay. Además, piezas como un objeto de hueso con rostro humano estilizado, fragmentos de pinzas metálicas, morteros de piedra y restos de concha Spondylus, asociados al Horizonte Tardío.

Los arqueólogos señalan que la disposición de los restos estima un segundo uso de la estructura funeraria, en el que se reordenaron osamentas previas.

Cabe señalar que este espacio habría tenido un importante valor simbólico dentro del complejo de Kuélap. La DDC de Amazonas anunció que continuará informando sobre los avances de la investigación y los materiales hallados.