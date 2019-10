Los gobernadores regionales se reunirán con el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, para dialogar sobre la continuidad de los proyectos de inversión en sus respectivas regiones, en medio de los cambios ministeriales y la disolución del Congreso.

El presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara, dijo que esta reunión es “urgente” para abordar la agenda regional. “Hay que ver la continuidad de las inversiones y eso es lo que queremos conversar con el presidente del Consejo de Ministros”, dijo Guevara a El Comercio.

Fuentes de este Diario informaron que hoy los gobernadores acudirán al Ministerio de Economía y Finanzas para atender temas específicos de presupuesto.

—Bloqueos y diálogo—

Además de proyectos de inversión, las autoridades regionales y del Ejecutivo analizarán los conflictos sociales latentes. En Cusco, por ejemplo, continúan los problemas en el corredor minero, en el ámbito de la provincia de Chumbivilcas. Aunque la policía desbloqueó el martes tres puntos de la carretera, el tránsito de los camiones de la empresa minera MMG Las Bambas sigue interrumpido en otras siete zonas.

“Planteamos a la comunidad [que bloquea el corredor] entender la coyuntura”, dijo el gobernador de Cusco, Jean Paul Benavente.

“Que nosotros no estemos declarando sobre los conflictos sociales porque hay una coyuntura difícil no significa que no estemos haciendo seguimiento. Hubo una reunión en Cusco con el gobernador regional, la policía y otros actores. Estamos trabajando igual”, dijo ayer Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial.

En medio de este conflicto, la empresa Las Bambas informó que le preocupan “las sobreexpectativas” de las comunidades sobre compensaciones adicionales, una de las demandas de los comuneros que bloquean las vías.

Otro conflicto social activo es el de Arequipa, donde la población de la provincia de Islay está paralizada desde hace 80 días en protesta contra el proyecto minero Tía María, de la empresa Southern Cooper.

El Consejo de Minería tiene plazo hasta el 29 de octubre para resolver si proceden o no los tres recursos de revisión presentados contra la licencia de construcción de este proyecto cuprífero.

“Hay conflictos en todo el Perú y por eso estamos preocupados, queremos poner todos los temas en agenda. Nos interesa garantizar la gobernabilidad”, añadió Mesías Guevara.

El analista político Jeffrey Radzinsky consideró que el contexto político actual está incidiendo en la atención de estos problemas. “Hay una situación de menor gobernabilidad. Todavía no se ha designado al nuevo Consejo de Ministros y esto implica que las autoridades sectoriales están acéfalas en la práctica, y que la ejecución de las políticas públicas se suspenda o se vea con menor intensidad”, explicó.

-Piden priorizar las obras de reconstrucción en el norte-

Autoridades de varias regiones pidieron que el Ejecutivo reanude en el breve plazo la coordinación para obras públicas. “Esperemos que se nombre, cuanto antes, al Gabinete para que las obras de reconstrucción no se detengan. Necesitamos obras de agua, desagüe, pistas”, dijo el alcalde de Catacaos (Piura), José Muñoz, uno de los más afectados por las lluvias de El Niño costero del 2007.

En La Libertad, el gobernador Manuel Llempén indicó que las prioridades en su región debe ser el destrabe de la presa Palo Redondo de la tercera etapa de Chavimochic, canalizar las aguas de las quebradas San Ildefonso, León y San Carlos como parte de la reconstrucción de Trujillo tras El Niño costero y mejorar la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En Madre de Dios, donde se desarrolla desde este año el Plan Mercurio, orientado a erradicar las actividades auríferas ilegales, el gobernador regional Luis Hidalgo dijo que se están cumpliendo las etapas “sin novedad”, pero que el problema no ha sido todavía solucionado. “Los mineros ilegales de La Pampa han sido retirados, pero después se desplazaron hacia antiguas zonas mineras que ya estaban abandonadas”, informó la autoridad regional. Por otro lado, en la región Puno, el alcalde provincial Martín Ticona sostuvo que las prioridades son la demarcación territorial con Moquegua y proyectos de inversión.

En cuanto a la zona del Vraem, en su mensaje a la nación por Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra anunció el inicio de la erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca en el Vraem. Semanas atrás, el ministro del Interior, Carlos Morán, sostuvo que la erradicación comenzará en noviembre.

