Delsy Loyola Jorge
Delsy Loyola Jorge

Escucha la noticia

00:0000:00
La estación biológica Panguana bajo amenaza de la minería ilegal: Estado ausente y Amazonía en riesgo
Resumen de la noticia por IA
La estación biológica Panguana bajo amenaza de la minería ilegal: Estado ausente y Amazonía en riesgo

La estación biológica Panguana bajo amenaza de la minería ilegal: Estado ausente y Amazonía en riesgo

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

“Panguana es en realidad la meta más importante en mi vida”, dice Juliane Koepcke, directora de la estación biológica ubicada en la zona, fundada por sus padres en 1968, y única sobreviviente del vuelo LANSA en 1971, que cayó en plena selva. Koepcke prometió que, si salía con vida de aquella experiencia, dedicaría su existencia a la Amazonía.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC