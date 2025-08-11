La extraña desaparición de la censista Aydaluz Mayté Sánchez: ubicada luego de cuatro días en una búsqueda de paralizó Mollepata

La primera semana de los Censos Nacionales 2025 cerró con una lamentable noticia. Aydaluz Mayté Sánchez Méndez, censista de 31 años, desapareció el jueves 7 de agosto en la Libertad, donde se encontraba para cumplir con la labor que dirige el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Cuatro días después, la mujer fue hallada en buen estado de salud, pero con varias respuestas pendientes por resolver.

¿En qué circunstancias desapareció?

La joven fue vista por última vez a las 9:00 a.m. del 7 de agosto, en el distrito de Mollepata, provincia de Santiago de Chuco. Ella salió de su alojamiento con una mochila y una manta. Desde entonces, no se volvió a tener noticias de su paradero. En declaraciones a Canal N, el hermano de Aydaluz informó que, alrededor de las 10 a.m. del jueves, se comunicó vía WhatsApp con él para informar que había llegado bien.

📢 Atención

El INEI informa lo siguiente: pic.twitter.com/i2QB0irdA4 — INEI Perú (@INEI_oficial) August 9, 2025

“En la fecha de su desaparición, la joven no inició su labor de campo programada, encontrándose en su alojamiento temporal la indumentaria oficial del censo (chaleco, credencial y gorro) así como su tableta de trabajo", informó el Inei.

Cuatro días después, la joven fue ubicada en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad a través de sus canales oficiales. Los detalles sobre las circunstancias de su desaparición y ubicación no han sido precisados, y se espera que en las próximas horas se brinde información adicional.

Censo suspendido en Mollepata

Debido a la desaparición de la censista, las labores del Censo Nacional 2025 se detuvieron momentáneamente en Mollepata para facilitar la búsqueda y proteger al personal que trabaja en la zona. Esta medida fue específica para ese distrito y no afecta las actividades en otras partes de La Libertad ni en la ciudad de Trujillo, donde el censo continúa normalmente.

Una búsqueda en la que también participó el jefe del INEI

El jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, llegó a la región La Libertad para coordinar las acciones de búsqueda de Sánchez Méndez, haciendo una llamada a toda la ciudadanía en lo que llamó una cruzada nacional.

“Nos solidarizamos profundamente con la familia de Aydaluz Mayté y pedimos a la población de La Libertad y de todo el país sumarse a este esfuerzo. Ella es una trabajadora comprometida, que ya participó en actividades similares en los 2022 y 2024 en esta misma zona, y nuevamente estaba al servicio de su comunidad como censista”, expresó el sábado cuando aún no se conocía el paradero de la joven.

📢 #Trujillo | El INEI expresa su solidaridad con la familia de Aydaluz Mayte Sánchez Méndez y agradece el apoyo del @MininterPeru y la @PoliciaPeru en la búsqueda de la joven. pic.twitter.com/bAkff5iue1 — INEI Perú (@INEI_oficial) August 10, 2025

Morán Flores resaltó que el operativo de búsqueda se desarrolló de forma articulada con el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer, contando con equipos especializados en rescate y personal de apoyo a la familia enviado desde la sede central del INEI.

Indicó que más de 100 personas —entre autoridades, policías y ciudadanos— participaron en la búsqueda en Mollepata. También que se usaron drones y demás recursos tecnológicos.

Asimismo, el jefe del INEI dirigió un mensaje a los censistas del país, reconociendo la trascendencia de su labor. “La tarea que ustedes realizan es vital para el desarrollo del Perú. Cada dato que recogen construye la base de las decisiones que marcan el futuro de nuestra nación. Los censistas no están solos: el INEI estará siempre presente para respaldarlos”, manifestó.

Ubicada a salvo

La noche del domingo, la censista Aydaluz Mayte Sánchez Méndez (31) fue ubicada en la ciudad de Trujillo, región La Libertad, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de La Libertad a través de sus canales oficiales.

De acuerdo con el COER, la mujer fue localizada en buen estado de salud, información que fue confirmada por la Comisaría de Angasmarca. Los detalles sobre las circunstancias de su desaparición y ubicación no han sido precisados, y se espera que en las próximas horas se brinde información adicional.

Familiares de Sánchez Méndez señalaron a RPP que la joven se encuentra bajo resguardo de la Policía Nacional y que se reunirán con ella más tarde, ya que permanecen en Mollepata, donde se habían sumado a las labores de búsqueda. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

¿Cómo identificar a los censistas?

El personal censal está debidamente identificado con chaleco y gorro morado, fotocheck con código QR y credencial del INEI, cuya autenticidad puede ser verificada en su página web oficial.

Iniciado el Censo 2025, los censistas cumplen con su labor de visitar las viviendas y recabar la información necesaria para el registro nacional. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Reconócelos al instante: chaleco y gorro morado

El uniforme oficial de los censistas incluye chaleco y gorro morados, además de un morral gris. Estos elementos son obligatorios. Si alguien se presenta sin alguno de ellos, no les abras la puerta de tu vivienda .

Escanea el QR del censista

Todos los empadronadores llevarán un fotocheck con un código QR único. Solo necesitas tu celular para escanearlo y validar de inmediato su identidad. Un sistema rápido, simple y confiable para tu tranquilidad.

¿Tienes dudas? Verifica con el carné del INEI

Antes de responder, revisa la credencial oficial del censista. Allí verás su nombre, DNI y fotografía. Si algo no te convence, ingresa a la página web del INEI y accede a la opción “Identificar a un encuestador” para confirmar los datos ingresando su nombre o número de documento. Ingresa a este link.

¿Cuántas preguntas realizarán los censistas?

La cédula censal incluye 67 preguntas agrupadas en cinco secciones. Esta deberá ser respondida por un informante calificado: una persona mayor de 18 años que viva habitualmente en la vivienda y conozca la información de todos sus integrantes.

El trabajo de los censistas es vital para la actualización de los datos del Censo 2025, contribuyendo al desarrollo del país. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

Las preguntas permitirán recoger datos sobre ubicación y características de la vivienda, así como aspectos de salud, educación, empleo, migración, discapacidad, autoidentificación étnica, entre otras dimensiones relevantes del entorno familiar y social.

Así también, este será un censo eminentemente tecnológico, sin formularios físicos como en 2017, pues los censistas usarán tabletas. Respecto a las novedades en el cuestionario, se incluirán preguntas sobre la calidad de los servicios de agua, luz, internet y otros. “Vamos a tocar más de una vez la puerta. Si no encontramos a los residentes, dejaremos una nota bajo la puerta para que se comuniquen con nosotros o se censarán por internet”, explicó Morán.

El INEI recuerda que toda la información recogida es estrictamente confidencial. La Ley N.º 13248 prohíbe divulgar datos individuales, incluso por mandato judicial. Solo se publicarán resultados agregados, sin información que permita identificar a personas o familias.