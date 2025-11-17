Segundos antes de que los tres ciudadanos ingresaran al inmueble, dos hombres con el rostro cubierto por una capucha y gorra se aproximaron corriendo y abrieron contra el grupo. Luego, huyeron rápidamente del lugar. El hecho ocurrió a las 5:44 de la tarde del sábado.

El medio local Ozono Televisión compartió imágenes registradas por una cámara en la Av. Miraflores y otra en el interior de la sede de Afocat. *Contenido delicado*

Mientras ‘Tío Winner’ y uno de sus compañeros lograron entrar rápidamente al edificio, Jair Anderson Méndez Vásquez fue alcanzado por los disparos y murió de inmediato debido a la gravedad de las heridas.

Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó al lugar de los hechos y dieron atención médica a Flores Villafranco, quien sufrió una lesión superficial causada por bala, pero sin riesgo para su vida.

De acuerdo con Sol TV y RPP Noticias, Méndez Vásquez cuenta con antecedentes por extorsión. En ese sentido, El Comercio pudo conocer que, como parte de su investigación preliminar, la Policía Nacional (PNP) maneja dos hipótesis sobre el motivo del ataque: una venganza contra Méndez o un caso de extorsión contra ‘Tío Winner’ .

¿Quién es el ‘Tío Winner’?

Cristhian Flores Villafranco ha obtenido un gran número de seguidores y ‘Me gusta’ en Instagram y TikTok; esta última es la red social que más utiliza a través de dos cuentas. El principal contenido del famoso ‘Tío Winner’ son los ‘En vivos’ para interactuar con los comentarios de sus seguidores y recibir donaciones de los mismos. En los videos, se le observa vistiendo prendas de marca, conduciendo un vehículo Porsche, entre otros lujos.

Este mes, Flores convocó a su comunidad, llamada ‘Team Firmeza’, a unirse para realizar una “caravana de bienvenida” con camionetas y motos para recibir el 20 de noviembre en Trujillo a Gerald Oropeza López.

Cabe recordar que, el 4 de noviembre del 2020, Oropeza fue condenado a 8 años de cárcel por el Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Crimen Organizado por el delito de conspiración para el tráfico de drogas.

El 1 de abril del 2015, una lujosa camioneta Porsche fue atacada con 24 balazos y dos granadas en San Miguel. El ataque tenía como blanco a Oropeza. Él y el copiloto (una mujer) lograron huir del lugar antes de que empezara el tiroteo; quedaron heridos de gravedad Carlos Sulca Cruz y Juan Berríos Navarro. Fuentes policiales indicaron que se trató de un ajuste de cuentas por un caso de narcotráfico.

Oropeza fue detenido el 1 de setiembre del 2015, en Salinas, Ecuador. En un primer momento se encontraba internado en el penal de Challapalca (Tacna), pero luego fue trasladado a un penal de Puno. (Foto: El Comercio)

Finalmente, el 12 de setiembre del 2015, Oropeza fue capturado en el balneario de Salinas, Ecuador. En noviembre del 2020, el Juzgado Penal Colegiado Nacional Especializado en Crimen Organizado dictó 8 años de cárcel para Oropeza por el delito de conspiración para el tráfico de drogas. En un primer momento, fue recluido en el penal de Challapalca (Tacna) y luego fue trasladado a un penal de Puno.

En ese entonces, la Dirección Antidrogas (Dirandro) tenía la teoría de que Oropeza López guardaba y camuflaba cocaína dentro de inmuebles de las empresas de servicios de limpieza de su familia y luego era enviada al puerto del Callao.

Finalmente, en julio del 2021, el Poder Judicial lo absolvió tras argumentar que las comunicaciones (audios y mensajes) que tenía con el mafioso italiano conocido como ‘Zazá’, y que encontraron en su celular, eran pruebas ilícitas .

Actualmente, Oropeza cuenta con más de 800 mil seguidores en TikTok, donde muestra una vida llena de lujos y fiestas. Sus adeptos lo llaman ‘El patrón’.

Las pichangas de miles de dólares

A través de un video publicado el 9 de noviembre, el ‘Tío Winner’ publicó un video en el que convocó a confeccionistas de prendas deportivas para que realicen camisetas para dos partidos de fútbol.

“Se nos vienen dos encuentros muy importantes. El primero, el 20 de noviembre, que es de 20 mil cocos [dólares], y el 20 de diciembre de 100 mil cocos”, dijo a sus seguidores.

El primer partido sería contra el equipo de Gerald Oropeza. El antiguo recluso también ha anunciado una ‘pichanga’ en Trujillo en noviembre contra un equipo liderado por el jugador de fútbol Christian Cueva.

Nuevo video del ‘Tío Winner’ un día después del ataque

El ‘Tío Winner publicó un nuevo video a TikTok este domingo 15, menos de 24 horas después de la balacera que sufrieron él y sus compañeros.

“Me fui un rato y parece que algunos se confiaron demasiado. Las leyendas nunca mueren”, fue el mensaje que acompaña el video.