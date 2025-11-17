Redacción EC
Redacción EC

A sangre fría, dos sujetos dispararon contra tres hombres que se disponían a ingresar a la sede de la Asociación Fondo Contra Accidentes de Tránsito (Afocat) de La Libertad en la Av. Miraflores de Trujillo. El ataque dejó a un fallecido y a dos heridos; uno de los afectados fue Cristhian Flores Villafranco, conocido en redes sociales como el ‘Tío Winner’.

