Por Abby Ardiles

El amanecer del 25 de abril fue diferente para Ricardo Acuña. A sus 19 años conoció dos expresiones que suelen pronunciarse sin pensar demasiado en ellas: correr por la vida y esconderse bajo una piedra. Aquella madrugada tuvo que hacer ambas cosas. Lo que debía ser una mañana de fútbol terminó convirtiéndose en una carrera desesperada para escapar de las balas.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.