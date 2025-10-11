La Jornada Mundial de la Juventud de Seúl 2027 se alista para acoger a miles de jóvenes católicos de todo el mundo

La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará en Seúl, Corea del Sur, espera congregar a cientos de miles de jóvenes de todo el mundo entre el 1 al 8 de agosto del próximo 2027.

Si bien aún faltan algunos meses para este evento crucial para el calendario católico, la expectativa es muy grande en miles de peregrinos en el mundo.

Jorge Ortuño, CEO de la agencia de viajes de peregrinación y turismo religioso Peregrino.Travel, con sede en España pero con agencias receptivas en varios países de LATAM, entre ellos el Perú, aseguró que este será probablemente el mayor encuentro de jóvenes católicos del mundo tras el reciente Jubileo de los Jóvenes del 2025 en Roma y la pasada JMJ de Lisboa 2023.

En ese sentido Ortuño, señaló que los peregrinos de todo el mundo, ya comienzan a aprovechar los descuentos que supone comprar con anterioridad los billetes y los tours que se realizarán en el conocido destino asiático.

“Desde que hemos lanzado recientemente el destino de la JMJ Seúl 2027 hemos tenido ya varias reservas de jóvenes de diversas partes del mundo que desean vivir en primera persona este encuentro único y unirse en rezos con el Papa León XIV”, asegura.

El lema de esta Jornada de la Juventud será “¡Tengan valor: yo he vencido al mundo!” (Juan 16:33). De este modo, promete ser una experiencia inolvidable de fe, cultura y comunidad.

¿Qué es la JMJ Seúl 2027?

La JMJ Seúl 2027 o WYD (por sus siglas en inglés); es un evento que se inició por San Juan Pablo II, en la que es ya una jornada de fe y una fiesta de la juventud que incluye catequesis, misas y momentos de oración, buscando fomentar la unidad, la esperanza y el diálogo entre los jóvenes y la Iglesia universal.

Los momentos centrales y más emotivos serán los que tengan que ver con el Santo Padre León XIV, que viajará hasta la capital asiática para acompañar a los jóvenes católicos peregrinos en la fe.

Viajes y paquetes para los jóvenes peregrinos

Para facilitar la participación de jóvenes de todas partes del mundo, se ofrecen diversos paquetes de peregrinación que se adaptan a diferentes necesidades y presupuestos. Estos paquetes a la JMJ Seúl 2027 pueden incluir transporte, alojamiento, y actividades, asegurando que cada peregrino tenga una experiencia enriquecedora y cómoda.

“Desde nuestra agencia realizamos todos los trámites para facilitar que el joven católico no tenga que preocuparse de nada más que de su preparación espiritual para el encuentro en Corea del Sur”, afirma Ortuño de Peregrino.Travel.

Según sus palabras, “nuestros agentes se encargan de gestionar todo lo relativo a permisos, visados, hoteles y transportes en Seúl. Esta es una diferenciación que no tienen otras agencias de turismo religioso tanto en Europa como en LATAM”.

La anterior JMJ se dio en 2023 en Lisboa, a la que acudió el querido Papa Francisco, reciente fallecido en Roma. El testigo lo tomó el actual Santo Padre León XIV, quien volvió a encender la llama de la esperanza en los jóvenes el pasado agosto, ratificando su presencia en Corea del Sur para compartir la fe junto a miles de jóvenes de todo el mundo.

Actividades y eventos principales

La JMJ es conocida por su diversa gama de actividades, que incluyen eventos litúrgicos, culturales y formativos. Los participantes tendrán la oportunidad de asistir a misas multitudinarias, escuchar discursos inspiradores del Papa León XIV y participar en talleres que abordan temas relevantes para la juventud.

¿Cuánto cuesta ir a la JMJ 2027?

El costo de asistir a la JMJ 2027 varía según el paquete de viaje seleccionado. Los precios dependen de factores como el transporte, el tipo de alojamiento y las actividades incluidas. Es importante investigar y comparar diferentes opciones para encontrar el paquete que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Calendario de eventos

- Ceremonia de Apertura: Un evento emocionante que da inicio a la semana de celebraciones.

- Vigilia de Oración: Una noche de reflexión y conexión espiritual con miles de jóvenes.

- Misa de Clausura: Presidida por el Papa, este evento culmina la semana de actividades.

Experiencias culturales en Corea del Sur

Además de los eventos religiosos, la JMJ 2027 ofrece una oportunidad única para explorar la rica cultura de Corea del Sur. Desde su deliciosa gastronomía hasta sus impresionantes paisajes y templos históricos, Corea del Sur tiene mucho que ofrecer a los visitantes. También existe en la misma Seúl una capital católica en la que podremos visitar monumentos, templos y muchos más lugares enlazados por la fe.

Lugares imprescindibles

- Palacio Gyeongbokgung: Un símbolo de la historia y la cultura coreana.

- Mercado de Namdaemun: El mercado más grande y antiguo de Corea del Sur.

- Barrio de Insadong: Un lugar ideal para comprar artesanías y recuerdos únicos.