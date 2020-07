La Contraloría recomendó a la directora del Hospital El Esfuerzo, en Florencia de Mora, Trujillo, adoptar las acciones correctivas correspondientes al registro de historias clínicas de pacientes con COVID-19, las cuales no se realizan en el citado nosocomio.

La falta de registro en las historias clínicas dificulta conocer el manejo sanitario de los síntomas, diagnóstico, tratamiento administrado y evolución del paciente, así como la administración de los medicamentos recetados.

Además, no se cumple con la Norma Técnica de Salud para la Gestión de la Historia Clínica De acuerdo al Informe de Orientación de Oficio N° 005-2020-OCI/0640-SOO, también se advirtió que el hospital no cuenta con la cantidad de galenos necesarios para la atención de pacientes con coronavirus, y que en las noches no hay un médico de turno para este tipo de atenciones.

Tampoco existe una adecuada programación del personal asistencial de salud para la atención diferenciada, pues se programó una cantidad de médicos por encima de lo habitual en el turno de mañana.

También se detectó que El Esfuerzo no cuenta con un área diferenciada para el triaje de pacientes por Covid-19, pues son atendidos al aire libre.

Asimismo, no hay un lugar de espera con dispensadores de alcohol, lavadero de manos y otros instrumentos de desinfección, lo que ponen en riesgo de contaminación y contagio de enfermedades.