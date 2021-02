De las 67,368 vacunas solicitadas para la primera fase contra la COVID-19 en La Libertad, ayer se dio a conocer que el próximo 16 o 17 se recibirá un primer lote de 24.843 dosis, con las que solo se atenderá al personal de primera línea que estuvo cerca de contagiados.

“Estamos en condiciones de anunciar que podemos cumplir con eficiencia la primera y segunda etapa de la vacunación COVID-19, pero para la tercera el Gobierno central tendrá que destinar recursos para mejorar la cadena de frío y contratar más personal”, dijo el gobernador regional Manuel Llempén Coronel en un comunicado.

✅La Libertad recibirá 25 mil vacunas contra la covid-19 para nuestros héroes de salud que día a día continúan luchando por salvar más vidas.



La Gerencia Regional de Salud (Geresa) La Libertad había solicitado al Ministerio de Salud (Minsa) un total de 1´429.469 vacunas para igual cantidad de habitantes de la región, debiendo considerarse que cada persona debe recibir dos dosis para estar inmunizado.

No obstante, el Minsa le comunicó a la Geresa que se le entregaría cerca de 25 mil dosis por ahora. Luego, el gobernador Manuel Llempen y funcionarios de esta gerencia informaron sobre esto a los miembros del Comando de Operaciones COVID-19 de la Libertad.

La llegada al país de las vacunas chinas del laboratorio Sinopharm está programadas para el 9 de febrero. Estas llegarán al Callao, donde se encuentra el almacén de Centro Nacional de Abastecimientos de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). Luego, el 11, según informó el gobierno regional, se distribuirá en la capital y después a las regiones del interior del país.

Llempén fue informado vía Zoom por la coordinadora de la estrategia de vacunación en La Libertad, Milagros Rosales Marreros. Ella le comunicó que la decisión de vacunarse es voluntaria y que el personal de salud firmará un consentimiento informado de aceptación o rechazo de la misma.

No se puede incluir en esta etapa al personal de trabajo no presencial, no habrá vacunación casa por casa, sino en cada establecimiento de salud; cada región atenderá con su personal y recursos logísticos en esta primera etapa, no se contratará a personal y para la vacunación se trabajará con un padrón nominal y digital del Ministerio de Salud.

El Gobierno Regional de La Libertad informó que está por definirse cuándo debe llegar la segunda dosis de la vacuna china, que tiene alrededor del 79% de eficacia, pero se espera que sea dentro de 21 días o un mes, plazo estimado para inocular el refuerzo que se aplicará por vía intramuscular y podría ocasionar leves efectos como hinchazón o enrojecimiento en el área de piel vacunada, cansancio, dolor muscular o fiebre.

Para la aplicación del primer lote de las dosis, se priorizará al personal de primera línea, lo que incluye al Minsa y Essalud, Fuerzas Armadas y policiales que trabajan en el tema COVID-19, incluyendo al personal de limpieza o vigilancia de los hospitales. En esta etapa no están incluidos los trabajadores administrativos ni quienes hacen trabajo remoto.

El objetivo es garantizar que en los primeros cinco días de recibida la vacuna esté aplicada al 95% del total. Para ello se garantizará la distribución oportuna a los centros de acopio de las redes de salud, donde estarán conservadas en equipos de frío de 2 a 8 grados de frío.

En la segunda fase de vacunación están incluidas personas de la tercera edad, con comorbilidades, docentes y privados de su libertad, entre otros, estimándose unas 455.577 personas; y en la tercera fase la población en general.

