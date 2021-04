José Rojas Javier, excombatiente de la Guerra de 1941 (Perú-Ecuador) que reside en La Libertad, pidió ser vacunado contra el COVID-19. El hombre de 100 años comentó que teme acudir al médico para continuar su tratamiento, si aún no le aplican las dosis contra el coronavirus.

“Yo estuve en la guerra con el Ecuador. Estuve en la comandancia general de Ejército, en las operaciones mismas. Yo quiero vacunarme”, contó el exsargento 2do del Ejército del Perú (EP), quien cumplió 100 años en enero pasado.

Desde Trujillo, Rosas Javier- quien es asegurado del Seguro Social de Salud (Essalud)- informó que hace unos meses atrás falleció su esposa a causa del COVID-19. Comentó tiene problemas en el corazón. “No tengo buena circulación debido al marcapaso que no funciona bien mi corazón y estoy aguantando. No quiero ir al hospital porque seguro agarro la enfermedad y más seguro no voy”, indicó para América Noticias.

Fuentes de Essalud informaron a este medio que, hasta el momento, la región La Libertad no ha recibido vacunas para iniciar la inmunización a adultos mayores. Precisaron que hasta la fecha solo han vacunado a profesionales de la salud.

Cabe recordar, que ayer, el presidente de Francisco Sagasti, lanzó nuevo Plan de Vacunación contra el COVID-19 que inicia este viernes 16 de abril en Lima y Callao, con el cual se continuará con la aplicación de las dosis a adultos mayores de 80 años de edad.

No obstante, el mandatario indicó que luego de culminar en la capital se procederá con la inmunización a regiones del país, tomando en cuenta cuáles de estas zonas del territorio nacional tienen mayor riesgo en el país en términos de contagio y fallecimiento por coronavirus.

