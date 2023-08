Tras ser denunciado por una joven de 19 años, quien estudia la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) - Filial Chiclayo, el abogado y docente Jorge Marcial Zamora Lazo (54) fue detenido el pasado jueves 27 de julio por agentes policiales y puesto a disposición del Ministerio Público de esa ciudad. Pese a las pruebas en su contra, el profesor fue puesto en libertad este lunes. No obstante, las investigaciones en su contra por el presunto delito de acoso sexual siguen en curso.

De acuerdo a lo dicho por la estudiante de nombre Yakori, ella sufría constantemente de hostigamiento sexual por parte del catedrático. Contó que el pasado 26 de julio, el docente la llamó para informarle que había desaprobado su curso, al no alcanzar la calificación necesaria.

A la mañana del día siguiente, la joven le escribió por WhatsApp al profesor para pedirle una oportunidad y así aprobar su curso. Es entonces que Zamora Lazo le responde y la cita en el parque de la Residencial Bancarios, en Chiclayo, para “conversar sobre sus calificaciones”. Asimismo, según señala la estudiante, le pidió que se bañara antes y le dijo que “nada era gratis”.

Ya en el parque, alrededor de las 11 de la mañana, el docente le habría dicho a la joven que lo que necesitaba no era dinero y que “ella sabía lo que quería”, invitándola después a su departamento. La alumna no aceptó la propuesta y optó por retirarse del lugar.

Es así que el hombre la llama tras unos minutos y le pide que le deposite 200 soles a su cuenta bancaria. A las 2 de la tarde aproximadamente, la joven recibe un mensaje de Zamora Lazo avisándole que ya subió las notas al sistema y que había aprobado el curso. Entonces, la joven procedió a realizar la transferencia y acudió a la dependencia policial para denunciar al docente.

De acuerdo al parte policial, cerca de las 8 de la noche, agentes de la Comisaría del Norte realizaron la intervención y detención de Jorge Zamora Lazo en flagrancia delictiva por la presunta comisión del delito de violación de la libertad personal en figura de acoso.

Sin embargo, se informó que el docente fue liberado por disposición del fiscal adjunto provincial penal de la 2° FPPC-CH Carlos Ticona Pari, quien está a cargo de la investigación de este caso.

Protestan por acoso constante en universidades

Un grupo de estudiantes y padres de familia llegó hasta el frontis de la sede de la Fiscalía de Chiclayo a fin de protestar por la puesta en libertad de Jorge Zamora Lazo, quien fue detenido el pasado jueves por la policía. Varias alumnas portaron carteles con frases como “Somos estudiantes no objetos sexuales”, “Si tocan a una nos tocan a todas”, entre otras.

En el lugar también estuvo Itala Serna, madre de Yakori, quien brindó algunos detalles del acoso permanente en el que incurría el docente en agravio de su hija de 19 años. “Mi hija ha sido afectada porque el docente la tocó indebidamente a cambio de aprobarle el curso de Derechos Reales. Le dijo que tenía que ir a su departamento y acostarse con él. Al ella no acceder le hizo un cobro de 200 soles para poder aprobarla en su curso”, contó.

Comentó que durante todos los días que Zamora ha estado detenido se han hecho presente parar poder exhortar a la fiscalía a que sigan con las investigaciones. Indicó que el fiscal les ha dicho que la decisión de liberarlo responde a que es el primer caso de acoso reportado en su contra, el primero en agravio de su hija y que no es un comportamiento continuo de parte del investigado.

“Eso no es así. Hay más señoritas que han puesto sus denuncias a partir de la denuncia de mi hija en la dependencia policial. Ellas han levantado su voz de protesta ante este hecho”, expresó.

En tanto, la estudiante Angie Pérez Arriola hizo un llamado al fiscal Carlos Ticona, quien está viendo este caso de acoso sexual, a fin de que efectúe el requerimiento de prisión preventiva en contra de Zamora Lazo ya que no solo se trata de una víctima, sino de muchas más, por lo que representa un serio peligro para la comunidad estudiantil.

“Solo somos unas cuantas alumnas las que hemos tenido el valor de denunciar este tipo de acoso. Hay chicas que por temor no lo hacen. Por eso, le pedimos al fiscal que analice bien el caso. Este sujeto es un peligro para la sociedad, vivimos aterrorizadas porque no sabemos si puede tomar represalias en contra de nosotras”, dijo.

La estudiante narró que el docente constantemente tocaba temas de índole sexual durante sus clases y que intencionalmente ponía trabas en las evaluaciones para que las alumnas pidan una nueva oportunidad. De esta manera aprovechaba para pedirles mantener relaciones sexuales con él a cambio de favorecerlas en sus notas. Aseguró que este modus operandi lo aplicaba también en la Universidad Particular de Chiclayo, donde Angie estudió y llevó cursos de Derecho con el profesor.

“En clase siempre se salía del tema y hablaba temas relacionados a la sexualidad, a la impotencia sexual. Él decía que ni un día podía dejar de mantener relaciones sexuales. Yo he sido víctima de acoso cuando estudiaba en la Universidad Particular de Chiclayo, denuncié mi caso ante el Decano de la facultad en su momento, quien me negó su apoyo en su momento. Luego, Zamora Lazo se fue a la UTP, donde continuó con sus abusos de poder. En la Universidad Particular de Chiclayo somos muchas víctimas”, expresó.

Por otro lado, una activista presente en la protesta mencionó que a raíz de lo sucedido con Yakori han surgido más denuncias de acoso en la UTP por parte de profesores a estudiantes. “Se ha empezado a denunciar por redes a otros docentes. Esto es un abuso de poder, violencia de género, que se da mucho en universidades desde hace tiempo. Los profesores presionan con notas porque ellos tienen el poder”, expresó.

Docente fue separado de la UTP

A través de un comunicado, la UTP filial Chiclayo expresó su rechazo al presunto caso de acoso sexual que involucra al profesor Jorge Zamora Lazo. Indicó que como parte de su política de “tolerancia cero” a toda forma de acoso y hostigamiento, tras conocerse esta denuncia “el docente ha sido separado de inmediato de la institución”.

“En la UTP estamos comprometidos con la lucha contra toda forma de acoso o situación que afecte la integridad de los miembros de la comunidad universitaria. Sobre la denuncia presentada contra un docente de la universidad, expresamos nuestro pleno rechazo ante este hecho”, agregó.

La casa de estudios señaló también que brindará todo el apoyo necesario a las estudiantes afectadas. Esto, en alusión a más denuncias de acosos sexual que han surgido en contra de Zamora Lazo a raíz de su detención.

El Comercio intentó comunicarse con la universidad para conocer si han recibido más denuncias de acoso sexual en contra de este profesor y otros miembros de su plana docente. Sin embargo, no dieron más detalles que el comunicado difundido.

Implicancias penales

El abogado penalista Aarón Aleman indicó a El Comercio que estamos frente a un caso donde se configuraría el delito de acoso sexual, previsto y regulado en el artículo 176-B del Código Penal, teniendo como agravante la relación de docente-alumna que existía, por lo cual de comprobarse el hecho le esperaría una pena de hasta de ocho años de prisión y la inhabilitación definitiva para enseñar en universidades.

“A partir de los hechos denunciados, el investigado Jorge Zamora buscó establecer un contacto con la víctima prometiéndole un beneficio indebido respecto a sus calificaciones a cambio de favores sexuales, sin que ésta última preste su libre consentimiento. Dado la relación de dependencia existente por la vinculación de índole educativa (docente- alumna), se aplica la agravante de la pena, esto es, una pena privativa de libertad de hasta de ocho años y una inhabilitación definitiva para reingresar al servicio docente en universidades”, precisó.

De acuerdo a lo ocurrido, Aleman señaló que corresponde que la fiscalía solicite el inicio de un proceso inmediato ya que el imputado ha sido detenido en flagrancia delictiva. De esta manera, se podrá lograr una acusación célere y, desde luego, la emisión de una sentencia debidamente motivada a través de un juicio inmediato.

“Existen elementos de convicción evidentes que demuestran la presunta responsabilidad penal del sujeto investigado. Con el proceso inmediato se busca hallar una justicia pronta y oportuna hacia la víctima”, detalló.

El experto sostuvo que, en paralelo, es fundamental que se activen los protocolos de actuación inmediatos, urgentes e inaplazables en los cuales se coloque a la víctima como centro de protección, para así otorgarle las garantías necesarias dado el nivel o impacto de afectación ocasionados en su contra.

“Un vital primer paso por parte del centro educativo es brindarle el soporte y apoyo respectivo a esta alumna, separando definitivamente al sujeto investigado, para de esta forma no revictimizarla”, dijo.